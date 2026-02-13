Навіть не США. Сибіга назвав країну, яка може вплинути на Кремль щодо війни в Україні

Українська сторона провела предметну та прагматичну зустріч

Важливу роль у просуванні справедливого світу для України може відіграти Китай. Пекін підтримує територіальну цілісність та суверенітет нашої країни.

Що потрібно знати:

Сторони зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв’язків

Міністр поінформував колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему

Сибіга запросив Ван Ї відвідати Україну, а Китай запросив українського міністра до Пекіна

Таку заяву зробив голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Про це повідомляє Новини.LIVE.

За словами Сибіги, у нього з колегою відбулася предметна та прагматична розмова. Це вже третя їхня зустріч, друга — на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль у наближенні до справедливого світу для України. Ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України сказав глава МЗС України.

Крім того, Сибіга запросив Ван Ї відвідати Україну та отримав запрошення відвідати Китай.

У Telegram-каналі Міністерства повідомили, що сторони зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв’язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.

Андрій Сибіга та Ван Ї

Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни. Я поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям внаслідок російських ударів. Я вдячний за рішення Пекіна надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги сказав Сибіга.

Чи може Китай перейти на бік України

На початку 2026 року народний депутат від фракції "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко розповів "Телеграфу" ,що Китай безпосередньо не забезпечує Росію зброєю, але фактично ситуація інша. Зараз у Пекіна є величезний прибуток від війни, він постачає Москві компоненти, електроніку тощо.

Політичне завдання Китаю – недопущення поразки Росії у війні. Китай допомагає Росії тим, що підтримує її економічно та підтримуватиме РФ на плаву. Звідки беруться ці тисячі знищеної російської техніки: траки, автоцистерни тощо. Росія все це не робить у таких кількостях говорив дипломат.

Він зазначає, що Китай продовжує постачати Росії все необхідне без жодних обмежень. Пекін розглядає ситуацію не як війну між Україною та РФ, а як протистояння НАТО та Росії, і діє, виходячи зі своїх інтересів — не допустити перемоги США, Європи та Заходу.

Яременко вважає, що Україна практично не може на дипломатичному рівні змінити позицію Китаю або переконати його в чомусь. Пекін дотримується власної лінії, і нав’язати іншу думку неможливо. Навіть президент України Володимир Зеленський робив спроби вплинути на позицію Китаю, але вони не дали результату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Китаю не підходить ні перемога, ні поразка Росії у війні. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба пояснив причину.