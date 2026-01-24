Чи може Китай перейти на бік України та покинути РФ. Нардеп оцінив шанси

Пекін заробляє величезні гроші на війні

Китай має своє бачення війни в Україні і змінити його Київ не зможе. Одна з цілей КНР — не допустити перемоги США, Європи та Заходу, адже поставки до Росії дають надприбутки Пекіну.

Про це розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко. Детальніше у матеріалі ""У людини в голові вавка про вибори": Богдан Яременко про кінець війни, Трампа і Зеленського".

Що треба знати:

Офіційно Китай не постачає зброю до Росії, але має надприбутки на війні

Пекін прагне не допустити поразки Москви

Україна не зможе переконати Китай змінити інтереси чи послабити їх

За словами Яременка, напряму Китай не постачає Росії зброю, але фактично ситуація інша. Наразі Пекін має величезні прибутки на війні, він постачає Москві компоненти, електроніку тощо.

"Політичне завдання Китаю – не допустити поразки Росії у війні. Китай допомагає Росії тим, що підтримує її економічно і буде підтримувати РФ на плаву. Звідки беруться ці тисячі знищеної російської техніки: траки, автоцистерни тощо. Росія це все не виробляє в таких кількостях", — каже дипломат.

Він додає, що Китай без будь-яких обмежень постачає Російській Федерації те, чого вона потребує. Пекін — союзник Москви, який бачить не війну України та РФ, а війну НАТО та Росії. Тому КНР має свій інтерес у тому, щоб не допустити перемоги США, Європи і Заходу.

Фактично, на думку Яременка, Україна не має шансу на дипломатичному рівні змінити думку Китаю чи переконати в чомусь. У Пекіна є своє розуміння і нав'язати інше бачення не вийде. Президент України Володимир Зеленський багато разів пробував це зробити, але безрезультатно.

