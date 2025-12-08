Китаю не підходить ні перемога, ні поразка Росії у війні: Кулеба пояснив чому

Пекин зацікавлений лише у збереженні Путіна

Перемога України стане початком руйнування Росії та кінця путінського режиму. Китаю не потрібна як поразка, так і перемога Москви.

Що треба знати:

Перемога України запустить руйнування Росії та кінець режиму Путіна, вважає колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба

Китаю не потрібна ані перемога, ані поразка Росії

Пекін зацікавлений у збереженні саме Путіна

Про це в етері "5 каналу" розповів ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Примітно й те, що Пекін зацікавлений у збереженні саме Путіна, який узяв певні обов'язки перед Піднебесною.

На його думку, Китаю невигідно, щоб Україна за підтримки Америки і Європи перемогла Росію, бо це стратегічна поразка її головного союзника. Воно запустить в Росії процеси саморуйнування. Дипломат стверджує, що це точно буде програш Росії та кінець режиму Путіна.

"Дуже важливо, що китайцям потрібна не просто Росія, їм потрібен саме Путін, бо вони його розуміють і він підписався під зобов'язаннями, які має виконувати", – сказав він.

Водночас і перемога Росії в Україні, в результаті якої українська держава припинить існування, що власне й називається повним досягненням цілей так званої СВО, теж не потрібна Китаю. Пекін не зацікавленій в сильній Росії, бо вставши з колін, вона захоче змінити відносини на рівноправні, впевнений колишній міністр.

Раніше Кулеба заявив, що мирні часи у Європі закінчилися. Все більше політиків у ЕС усвідомлює наближення континентальної війни. Вторгнення росіян має початися раніше ніж Європа зміцнішає.