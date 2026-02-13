Даже не США. Сибига назвал страну, которая может повлиять на Кремль насчет войны в Украине
-
-
Украинская сторона провела предметную и прагматичную встречу
Важную роль в продвижении справедливого мира для Украины может сыграть Китай. Пекин поддерживает территориальную цельность и суверенитет нашей страны.
Что нужно знать:
- Стороны сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей
- Министр проинформировал коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему
- Сибига пригласил Ван И посетить Украину, а Китай пригласил украинского министра в Пекин.
Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Новини.LIVE.
По словам Сибиги, у него с коллегой состоялся предметный и прагматичный разговор. Это уже третья их встреча, вторая — на полях Мюнхенской конференции безопасности.
Мы считаем, что Китай может играть важную роль в приближении справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины
Кроме того, Сибига пригласил Ван И посетить Украину и получил приглашение посетить Китай.
В Telegram-канале Министерства сообщили, что стороны сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения территориальной целостности.
Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущерб, нанесенный китайским компаниям в результате российских ударов. Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи
Может ли Китай перейти на сторону Украины
В начале 2026 года народный депутат от фракции "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко рассказал "Телеграфу", что Китай напрямую не снабжает Россию оружием, но фактически ситуация иная. Сейчас у Пекина есть огромная прибыль от войны, он поставляет Москве компоненты, электронику и т.д
Политическая задача Китая – не допустить поражения России в войне. Китай помогает России тем, что поддерживает ее экономически и будет поддерживать РФ на плаву. Откуда берутся эти тысячи уничтоженной российской техники: траки, автоцистерны и т.д. Россия все это не производит в таких количествах
Он отмечает, что Китай продолжает поставлять России всё необходимое без каких-либо ограничений. Пекин рассматривает ситуацию не как войну между Украиной и РФ, а как противостояние НАТО и России, и действует исходя из своих интересов — не допустить победы США, Европы и Запада.
Яременко полагает, что Украина практически не может на дипломатическом уровне изменить позицию Китая или убедить его в чем-либо. Пекин придерживается собственной линии, и навязать другую точку зрения невозможно. Даже президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки повлиять на позицию Китая, но они не принесли результата
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, Китаю не подходит ни победа, ни поражение России в войне. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину.