Даже не США. Сибига назвал страну, которая может повлиять на Кремль насчет войны в Украине

Украинская сторона провела предметную и прагматичную встречу

Важную роль в продвижении справедливого мира для Украины может сыграть Китай. Пекин поддерживает территориальную цельность и суверенитет нашей страны.

Что нужно знать:

Стороны сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей

Министр проинформировал коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему

Сибига пригласил Ван И посетить Украину, а Китай пригласил украинского министра в Пекин.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом сообщает Новини.LIVE.

По словам Сибиги, у него с коллегой состоялся предметный и прагматичный разговор. Это уже третья их встреча, вторая — на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Мы считаем, что Китай может играть важную роль в приближении справедливого мира для Украины. Мы ценим, что Китай поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Сибига пригласил Ван И посетить Украину и получил приглашение посетить Китай.

В Telegram-канале Министерства сообщили, что стороны сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения территориальной целостности.

Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал китайского коллегу о ситуации на фронте, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущерб, нанесенный китайским компаниям в результате российских ударов. Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи сказал Сибига.

Андрей Сибига и Ван И

Может ли Китай перейти на сторону Украины

В начале 2026 года народный депутат от фракции "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко рассказал "Телеграфу", что Китай напрямую не снабжает Россию оружием, но фактически ситуация иная. Сейчас у Пекина есть огромная прибыль от войны, он поставляет Москве компоненты, электронику и т.д

Политическая задача Китая – не допустить поражения России в войне. Китай помогает России тем, что поддерживает ее экономически и будет поддерживать РФ на плаву. Откуда берутся эти тысячи уничтоженной российской техники: траки, автоцистерны и т.д. Россия все это не производит в таких количествах говорил дипломат.

Он отмечает, что Китай продолжает поставлять России всё необходимое без каких-либо ограничений. Пекин рассматривает ситуацию не как войну между Украиной и РФ, а как противостояние НАТО и России, и действует исходя из своих интересов — не допустить победы США, Европы и Запада.

Яременко полагает, что Украина практически не может на дипломатическом уровне изменить позицию Китая или убедить его в чем-либо. Пекин придерживается собственной линии, и навязать другую точку зрения невозможно. Даже президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки повлиять на позицию Китая, но они не принесли результата

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, Китаю не подходит ни победа, ни поражение России в войне. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил причину.