У "Сільпо" подешевшав кисломолочний сир: конкуренти продають дорожче на 40 гривень

Варто поспішити, щоб заощадити

У деяких супермаркетах діє акційна пропозиція на кисломолочний сир українського виробника. На ньому можна зекономити, якщо знати, де купляти.

Нині на кисломолочний сир "Біло" домашній 9% діє знижка в 30%. За 65,90 гривень його можна взяти в "Сільпо". Українцям вдасться зекономити майже 30 гривень. Детальніше про порівняння цін написав "Телеграф".

Ціна на продукт в "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Виявилось, що це найвигідніша пропозиція серед інших магазинів.

Для порівняння, у супермаркеті "Auchan" сир коштує 93,90 гривень, у "Novus" — від 79,99 до 93,99 гривні, а в "Metro" ціни коливаються від 97,76 до 102,96 гривні.

Скільки коштує кисломолочний сир в інших магазинах. Фото: GoToShop

Таким чином, акційна пропозиція "Сільпо" дозволяє заощадити 37,06 гривень порівняно з іншими магазинами. Знижка діє обмежений час, тому покупцям варто встигнути скористатися пропозицією до 25 лютого, щоб придбати кисломолочний сир за мінімальною ціною.

