Від брехні на першому побаченні до багаторічного шлюбу: що відомо про дружину Ярмоленка

У шлюбі пара вже 16 років

Поки Андрій Ярмоленко роками залишається одним із найвідоміших українських футболістів, його дружина Інна свідомо уникає публічності. Вона не дає гучних інтерв’ю й рідко з’являється на світських заходах, але виховує трьох дітей, а також будує власну кар'єру.

Що варто знати

Пара познайомилася на дискотеці, коли Андрію було лише 17 років

Інна поєднує виховання трьох синів із роботою в американському благодійному фонді

У день початку повномасштабного вторгнення дружина футболіста опинилася в Києві, куди привезла сина до стоматолога, і перші дні війни переховувалася на базі "Динамо"

Інна народилася у 1987 році — вона на два роки старша за Андрія Ярмоленка. Їхня історія почалася, коли дівчині було 19, а майбутньому футболісту — лише 17. Познайомилися вони на дискотеці. Згодом Інна розповідала, що на початку стосунків Андрієві довелося трохи "додати" собі віку, аби справити враження. Правду вона дізналася через кілька місяців, коли він запросив її на свій випускний вечір.

Андрій Ярмоленко, Інна Ярмоленко. Фото: instagram.com/yarmolkina10

Попри цей юнацький обман, пара зуміла зберегти довіру та побудувати міцні стосунки. Інна підтримувала Андрія в період становлення його футбольної кар’єри, допомагала переживати складні моменти та створювала для нього атмосферу домашнього тепла.

Офіційно подружжя узаконило свої стосунки наприкінці 2011 року. Невдовзі в родині з’явилися діти: у 2013-му народився первісток Іван. Згодом Інна подарувала чоловікові ще двох синів — Данила (2015 р.н) та Максима (2020 р.н.).

Андрій Ярмоленко із дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/yarmolkina10

За освітою Інна — фахівчиня з міжнародних відносин і дипломатії. Зараз вона залучена до роботи благодійного фонду у США.

Андрій Ярмоленко з дружиною. Фото: instagram.com/yarmolkina10

Попри народження трьох дітей, Інна підтримує гарну фізичну форму. У своєму Instagram вона ділиться відвертими знімками.

Інна Ярмоленко. Фото: instagram.com/yarmolkina10

У день початку великої війни Інна перебувала в Києві. 23 лютого 2022 року вона разом із сином приїхала до столиці, аби полікувати дитині зуби. У той момент поруч із нею був батько Андрія Ярмоленка. Перші дні Інна з сином залишалися вдома, не наражаючись на небезпеку. Згодом футбольний клуб "Динамо" запропонував їм перебратися на клубну тренувальну базу, де були більш безпечні умови та укриття на випадок повітряних тривог.

Андрій Ярмоленко і його дружина Інна. Фото: instagram.com/yarmolkina10

