Вас дурять на рибі: чому лосось насправді не рожевий

Те, що ми бачимо в магазинах, не завжди відповідає дійсності. Деякі факти про звичні продукти можуть по-справжньому здивувати, як от наприклад колір червоної риби.

Усе дуже просто

Риба, яку ви купуєте в магазині насправді не рожева. Справа в тому, що власники рибних ферм, де вирощують делікатес для продажу, додають спеціальні пігменти до раціону риби.

З чого складається лосось

Забарвлення — головний критерій вибору для покупця

Вибираючи рибу, більшість споживачів орієнтуються не на її розмір чи поживність, а саме на зовнішній вигляд. Існує стереотип: чим інтенсивніший колір, тим якіснішим та смачнішим є філе. Навіть особливий оранжево-рожевий тон у палітрі звикли називати "лососевим".

Проте реальність така, що близько 70% риби, яка потрапляє на ринок, вирощена у штучних умовах. І для такої продукції колір жодним чином не вказує на її якісні характеристики.

Чому лосось стає "кольоровим"

Яскравий відтінок магазинної риби — це лише імітація природного забарвлення дикого лосося. У природному середовищі риба стає червоною завдяки астаксантину — речовині, що міститься в дрібних рачках та креветках, які є основою її харчування.

Натомість фермерську рибу годують сумішшю з риб’ячого жиру, борошна з дрібних риб, кукурудзяного білка, подрібненого пір'я, сої та курячого жиру. До цього ж складу додають штучний астаксантин. Колір м'яса залежить від концентрації цього компонента в кормі.

Цікаво, що цей пігмент є найдорожчою частиною раціону на фермах. Проте виробники свідомо йдуть на ці витрати. Оскільки лосось за замовчуванням вважається "червоною" рибою, продукт сірого кольору просто не знайшов би свого покупця.

