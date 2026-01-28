Росія готує новий удар? До чого тут дрони БМ-35 і наскільки вони небезпечні

Ефективним способом боротьби з цим БПЛа вважаються дрони-перехоплювачі

У мережі активно обговорюють нові керовані російські дрони БМ-35, які нібито складно знищити і які можуть служити для підготовки ударів по Україні. Їх ворог може використовувати для розвідки та уточнення цілей, зокрема енергетичної та газової інфраструктури. Проте чи справді такі страшні й невловимі ці дрони?

Що потрібно знати:

Останніми днями фіксується активна розвідка українських об’єктів за допомогою БПЛА

РФ нарощує виробництво БМ-35, які можуть частково замінити звичайні розвідувальні безпілотники

БМ-35 можна збивати, вони не є невразливими, але їх складніше придушувати засобами РЕБ

Як пише Insider.ua, посилаючись на моніторинговий портал "Радар", росіяни нібито готуються канесення масованого ракетно-дронового удару ближче до вихідних початку наступного тижня. І пройти він може у два етапи — столицею та важливими об’єктами газової та енергетичної інфраструктури.

До вихідних, коли температура повітря опуститься до -20 градусів, енергетична та газова інфраструктура можуть стати цілями супротивника. Останніми днями, як йдеться у матеріалі, вони за допомогою БПЛА ведуть активну розвідку об’єктів в Україні. Можуть бути задіяні: "Іскандер-М", С-300/400, Х-22, "Іскандер-К" та Х-59/69, "Кинжал", "Shahed" та його аналоги, ракети 9М729 "Новатор", "Іскандер-М1", "Калібр".

Зокрема, канал "Інформаційний спротив" повідомляє, що російська сторона нарощує виробництво керованих дронів БМ-35, здатних замінити стандартні розвідувальні безпілотники.

Рух БПЛ над територією України. Фото: "Інформаційний спротив"

За даними авторів каналу, аналіз маршрутів польотів цих апаратів за останні кілька днів може вказувати на можливий інтерес до об’єктів, пов’язаних із зберіганням та транспортуванням нафтопродуктів.

БМ-35 — чи справді вони такі небезпечні?

Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що цей і безпілотники можна збивати, як і всі інші дрони. У цьому плані вони не відрізняються від звичайних ударних чи розвідувальних.

Проте подавлення цих дронів засобами РЕБ ускладнено, у цьому основна складність. Для протидії цим дронам відмінно підходять дрони-перехоплювачі як відносно дешевий та ефективний метод каже співрозмовник.

Також ми поцікавилися в експерта, чи ворог веде підготовку до удару. Земляний відповів, що використання цих дронів супротивником не обов’язково говорить про подальшу підготовку до ударів. Але в той же час це може бути однією з ознак, зокрема як інструмент для розвідки мети і т.д.

Для підготовки ударів противник використовує широку мережу розвідданих від супутників та розвідки, до агентури "на землі" зазначив аналітик.

При цьому він додав, що робити прогнози щодо конкретних дат можливих атак вкрай складно. Земляний наголосив, що загроза обстрілів є постійно, поки ворог має військові здібності.

Українські глибинні удари по території Росії якраз робляться для зменшення цих можливостей. Як приклад — нещодавній звіт СБУ про ураження російської авіації протягом минулого року наголосив співрозмовник.

Щодо ризиків, які несуть БМ-35, Земляний каже, що вони низько літають, тому проблематично їх виявити засобами РЕР та радарами. Також вони можуть керуватися операторами безпосередньо, тому важко передбачити їхні польотні завдання та траєкторію маршруту.

Важко подавити засобами РЕБ через використання "старлінків". Головна загроза – це можливість нести бойову частину, тобто це аналог наших мідлстрайк/дипстрайк дронів, який може проводити розвідку/шукати ціль, а потім завдавати ураження підсумував фахівець.

Що відомо про дрон БМ-35

БМ-35 оснащений двотактним бензиновим двигуном DLE з гвинтом, що тягне, в носовій частині фюзеляжу. Таке компонування забезпечує більшу тривалість і дальність польоту в порівнянні з акумуляторними дронами, а також покращує якість зображення з камери. Крім того, безпілотник має аналогову систему передачі відео, що працює в діапазоні 3,3 ГГц, та курсову камеру, завдяки чому ці БПЛА точніше збирають розвідувальні дані та більш ефективно застосовуються при обстрілі.

Моделювання БМ-35/ Фото: ГУР

Ці безпілотники неодноразово атакували прифронтові населені пункти, завдаючи шкоди громадянській інфраструктурі та психоемоційному стану громадянців.

Частини БПЛА БМ-35

Частини БПЛА БМ-35

Частини БПЛА БМ-35

У ряді випадків зафіксовано керування за допомогою супутникового зв’язку Starlink — це робить керування більш стійким до РЕБ і дозволяє командувати дроном на значній відстані.

Характеристики:

Тип: ударний/розвідувальний безпілотник (БПЛА-камікадзе).

Двигун: двотактний бензиновий DLE.

Крила: дельтоподібна аеродинаміка.

Управління: радіо + у деяких випадках Starlink.

Дальність: приблизно 200-500 км (за різними оцінками).

Швидкість: близько 100-120 км/год.

Час у повітрі: до ~2 годин.

Відео: аналогова система в діапазоні ~3,3 ГГц + камера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російський безпілотник БМ-35 із терміналом Starlink долетів до Дніпра.