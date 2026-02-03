Рус

Третина нардепів не прийшли в Раду навіть на зустріч з генсеком НАТО (повний список)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Верховна Рада Новина оновлена 03 лютого 2026, 14:00
Верховна Рада. Фото Колаж "Телеграфу"

Хто з нардепів не прийшов на засідання 3 лютого

У Верховній Раді з 393 депутатів відсутні майже третина — 120 народних обранців не з'явились на сесію. Не спонукало їх прийти на роботу навіть те, що у вівторок, 3 лютого, у ВР виступав з промовою Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що потрібно знати:

  • Засідання відкривало 15 сесію парламенту
  • Серед відсутніх — Порошенко, Тимошенко, Разумков, Арахамія, Тищенко та інші
  • У деяких фракціях і групах присутніх удвічі менше, ніж відсутніх
  • Активну законодавчу роботу планують розпочати після 10 лютого

Серед тих, кого немає на засіданні: Давид Арахамія, Максим Березін (обидва в комітеті з питань нацбезпеки та оборони), Єлизавета Богуцька, Петро Порошенко, Яна Зінкевич, Юлія Тимошенко, Микола Тищенко, Дмитро Разумков, Ольга Стефанішина і не тільки. Зазначимо, у деяких фракціях та депутатських групах присутніх вдвічі менше, ніж відсутніх.

Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого
Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого
Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого
Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого
Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого
Депутати ВР 3 лютого присутні та відсутні
Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого

Зазначимо, 3 лютого було відкриття 15 сесії Верховної Ради. Під час промови на відкритті Рютте наголосив, що остання російська атака демонструє, що РФ несерйозно ставиться до миру, а також підтвердив підтримку НАТО, зокрема у питаннях постачання зброї.

Марк Рютте
Марк Рютте/ Фото з телеграму Мар'яни Безуглої
Кількість депутатів у ВР
Кількість депутатів у ВР
Кількість депутатів у ВР
Частина крісел парламентарів порожня

Нардеп Ярослав Железняк, якого за даними системи обліку Верховної Ради також не було в залі, наочно показав кількість нардепів та їхню ефективність. Зокрема розгляд плану законодавчої роботи на 15 сесію за скороченою процедурою провалили. Однак цікаво, що графа "всього" за 6 хвилин після початку збільшилась на кілька десятків нардепів.

Голосування за проект Постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік
Голосування за проект Постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік
Кількість депутатів на 12:30 3 лютого
Кількість депутатів на 12:30

Железняк також пояснив, чого так мало депутатів в залі. За його словами, засідання 3 лютого — формальна вимога Конституції, тож ті, хто у відрядженнях або з інших міст не приїхали: "Відповідно одразу планували лише формально відкрити сесію і далі всі голосування провести з 10-го лютого. Тому тут немає ані зради, ані перемоги".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук днями втратив батька. Тим часом у Верховній Раді з'явився новий нардеп — Сергій Карабута склав присягу.

Теги:
#Верховна Рада #Народні депутати