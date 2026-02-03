Третина нардепів не прийшли в Раду навіть на зустріч з генсеком НАТО (повний список)

Хто з нардепів не прийшов на засідання 3 лютого

У Верховній Раді з 393 депутатів відсутні майже третина — 120 народних обранців не з'явились на сесію. Не спонукало їх прийти на роботу навіть те, що у вівторок, 3 лютого, у ВР виступав з промовою Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що потрібно знати:

Засідання відкривало 15 сесію парламенту

Серед відсутніх — Порошенко, Тимошенко, Разумков, Арахамія, Тищенко та інші

У деяких фракціях і групах присутніх удвічі менше, ніж відсутніх

Активну законодавчу роботу планують розпочати після 10 лютого

Серед тих, кого немає на засіданні: Давид Арахамія, Максим Березін (обидва в комітеті з питань нацбезпеки та оборони), Єлизавета Богуцька, Петро Порошенко, Яна Зінкевич, Юлія Тимошенко, Микола Тищенко, Дмитро Разумков, Ольга Стефанішина і не тільки. Зазначимо, у деяких фракціях та депутатських групах присутніх вдвічі менше, ніж відсутніх.

Хто є, а кого немає у Верховній Раді 3 лютого

Зазначимо, 3 лютого було відкриття 15 сесії Верховної Ради. Під час промови на відкритті Рютте наголосив, що остання російська атака демонструє, що РФ несерйозно ставиться до миру, а також підтвердив підтримку НАТО, зокрема у питаннях постачання зброї.

Марк Рютте/ Фото з телеграму Мар'яни Безуглої

Кількість депутатів у ВР

Частина крісел парламентарів порожня

Нардеп Ярослав Железняк, якого за даними системи обліку Верховної Ради також не було в залі, наочно показав кількість нардепів та їхню ефективність. Зокрема розгляд плану законодавчої роботи на 15 сесію за скороченою процедурою провалили. Однак цікаво, що графа "всього" за 6 хвилин після початку збільшилась на кілька десятків нардепів.

Голосування за проект Постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік

Кількість депутатів на 12:30

Железняк також пояснив, чого так мало депутатів в залі. За його словами, засідання 3 лютого — формальна вимога Конституції, тож ті, хто у відрядженнях або з інших міст не приїхали: "Відповідно одразу планували лише формально відкрити сесію і далі всі голосування провести з 10-го лютого. Тому тут немає ані зради, ані перемоги".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук днями втратив батька. Тим часом у Верховній Раді з'явився новий нардеп — Сергій Карабута склав присягу.