Третина нардепів не прийшли в Раду навіть на зустріч з генсеком НАТО (повний список)
Хто з нардепів не прийшов на засідання 3 лютого
У Верховній Раді з 393 депутатів відсутні майже третина — 120 народних обранців не з'явились на сесію. Не спонукало їх прийти на роботу навіть те, що у вівторок, 3 лютого, у ВР виступав з промовою Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Що потрібно знати:
- Засідання відкривало 15 сесію парламенту
- Серед відсутніх — Порошенко, Тимошенко, Разумков, Арахамія, Тищенко та інші
- У деяких фракціях і групах присутніх удвічі менше, ніж відсутніх
- Активну законодавчу роботу планують розпочати після 10 лютого
Серед тих, кого немає на засіданні: Давид Арахамія, Максим Березін (обидва в комітеті з питань нацбезпеки та оборони), Єлизавета Богуцька, Петро Порошенко, Яна Зінкевич, Юлія Тимошенко, Микола Тищенко, Дмитро Разумков, Ольга Стефанішина і не тільки. Зазначимо, у деяких фракціях та депутатських групах присутніх вдвічі менше, ніж відсутніх.
Зазначимо, 3 лютого було відкриття 15 сесії Верховної Ради. Під час промови на відкритті Рютте наголосив, що остання російська атака демонструє, що РФ несерйозно ставиться до миру, а також підтвердив підтримку НАТО, зокрема у питаннях постачання зброї.
Нардеп Ярослав Железняк, якого за даними системи обліку Верховної Ради також не було в залі, наочно показав кількість нардепів та їхню ефективність. Зокрема розгляд плану законодавчої роботи на 15 сесію за скороченою процедурою провалили. Однак цікаво, що графа "всього" за 6 хвилин після початку збільшилась на кілька десятків нардепів.
Железняк також пояснив, чого так мало депутатів в залі. За його словами, засідання 3 лютого — формальна вимога Конституції, тож ті, хто у відрядженнях або з інших міст не приїхали: "Відповідно одразу планували лише формально відкрити сесію і далі всі голосування провести з 10-го лютого. Тому тут немає ані зради, ані перемоги".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук днями втратив батька. Тим часом у Верховній Раді з'явився новий нардеп — Сергій Карабута склав присягу.