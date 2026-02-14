"Такого ніхто не бачив". В Раді розповіли, чи буде демобілізація

Дехто воює вже чотири роки, а є й такі, що з 2014

Росія постійно нарощує кількість своїх окупаційних військ на території України, через що демобілізація тих, хто давно на фронті, не є реальною. Заклики до неї є популізмом.

Що треба знати:

Демобілізація зараз призвела б до втрати країни

В історії немає прикладів демобілізації в ході широкомасштабної війни

Розв'язати проблему допоможуть механізми контракту

Таку думку висловив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський "РБК-Україна". Він нагадав, що за даними української розвідки, зараз ворожий контингент на території України складає близько 700 тисяч.

Отже, за словами Веніславського, з огляду на це, складно говорити про зміни в плані ротації, відведення від позицій військовослужбовців і підрозділів, які стримують ворога. Також нереальною є демобілізація.

Питання демобілізації – це результат популістських закликів окремих колег, які переймаються більше своєю публічною харизмою, впізнаваністю і "любов'ю" до народу, ніж реальним станом речей, — каже нардеп

Він додав, що рішення про демобілізацію було б добре сприйняте більшістю українців. Однак воно призвело б до втрати країни й українцям довелося б жити під тоталітарним військовим російським режимом.

В умовах такої повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, говорити про демобілізацію – це нонсенс з точки зору навіть історичної ретроспективи. Такого ніхто ніколи не бачив, ніколи в світі такого не було, — зазначив Веніславський

Водночас він наголосив, що необхідно дати "якусь прогнозованість" військовим, які вже чотири роки на фронті (а дехто ще з 2014). За словами Веніславського, цьому найбільше сприятиме саме контрактний механізм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські чоловіки, які відслужили за контрактом 18-24, отримають відстрочку. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт.