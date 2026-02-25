Порівняли з хмарочосом Гонконга: незвичний київський будинок підкорив соцмережі (фото)

Експериментальний панельний будинок у столиці вразив масштабом і формою

У Києві на лівому березі столиці розташований унікальний житловий будинок, який місцеві називають "Напівкружка". Через незвичну форму його ще називають "Китайська стіна", "будинок-серп" або "будинок-напівколо". Його довжина сягає 542 метрів, він має 12 поверхів та 1152 квартири.

Один із користувачів Threads порівняв його на фото з сучасними хмарочосами Гонконга, через що будівля привернула увагу й тих, хто шукає архітектурні "родзинки" міста. Насправді це експериментальний панельний будинок.

Що це за будинок і як він з'явився

Його збудували у 1973–1975 роках як житловий кооператив, частково квартири видавалися державою, як написали детальніше в "ТиКиїв".

Проєктувала будинок група архітекторів на чолі з Олексієм Заваровим, у складі — Соломон Ходік, Михайло Гречина та Юрій Репін. Його форма була задумана для захисту масиву від поривів вітру, через що квартири мають нестандартні трапецієподібні плани з різними кутами та висотою стель. Сходові клітки винесені назовні й облицьовані глазурованою плиткою — бірюзовою та темно-зеленою, а деякі секції обвиті диким виноградом.

Вражаючий будинок "напівкружка" на лівому березі Києва. Фото: ТиКиїв

Частина стін обвита диким виноградом. Фото: ТиКиїв

Лози винограду обвили кілька поверхів. Фото: ТиКиїв

Будинок має дві юридичні адреси: Дарницький бульвар, 7 та вул. Малишка, 3. Перші мешканці під’їздів — працівники заводів, медики, культурні діячі та кооперативні члени. Нині "Напівкружка" приваблює не лише своєю довжиною та архітектурою, а й декоративними елементами, зеленими двориками та своєрідним силуетом, який нагадує півмісяць.

Нагадай, раніше "телеграф" писав про те, що у Дніпрі є вулиця з одного будинку. Ми розповіли, як вона з'явилась.