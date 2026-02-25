Сравнили с небоскребом Гонконга: необычный киевский дом покорил соцсети (фото)

Экспериментальное панельное здание в столице поразило масштабом и формой

В Киеве на левом берегу столицы расположен уникальный жилой дом, который местные называют "Полукружка". Из-за необычной формы его еще называют "Китайская стена", "дом-серп" или "дом-полукруг". Его длина достигает 542 метров, он имеет 12 этажей и 1152 квартиры.

Один из пользователей Threads сравнил его на фото с современными небоскребами Гонконга, из-за чего здание привлекло внимание и тех, кто ищет архитектурные "изюминки" города. На самом деле это экспериментальный панельный дом.

Что это за дом и как он появился

Его построили в 1973-1975 годах как жилищный кооператив, частично квартиры выдавались государством, как написали подробнее в "ТыКиев".

Проектировала дом группа архитекторов во главе с Алексеем Заваровым, в составе — Соломон Ходик, Михаил Гречина и Юрий Репин. Его форма была задумана для защиты массива от порывов ветра, из-за чего квартиры имеют нестандартные трапециевидные планы с разными углами и высотой потолков. Лестничные клетки вынесены наружу и облицованы глазурованной плиткой — бирюзовой и темно-зеленой, а некоторые секции обвиты диким виноградом.

Впечатляющий дом "полукружка" на левом берегу Киева. Фото: ТыКиев

Часть стен обвита диким виноградом. Фото: ТыКиев

Лозы винограда обвили несколько этажей. Фото: ТыКиев

Дом имеет два юридических адреса: Дарницкий бульвар, 7 и ул. Малышко, 3. Первые жители подъездов — работники заводов, медики, культурные деятели и кооперативные члены. Сейчас "Полукружка" привлекает не только своей длиной и архитектурой, но и декоративными элементами, зелеными двориками и своеобразным силуэтом, напоминающим полумесяц.

