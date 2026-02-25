Його ім'я може походити від іранського бога війни: як раніше називали місто-супутник РАЕС Вараш

Вараш отримав статус міста 42 роки тому

Вараш сьогодні відомий як місто-супутник Рівненської атомної електростанції, проте зовсім недавно воно мало інші назви. Існує версія, що його ім’я могло походити від іранського бога війни та перемоги або від польсько-слов’янського слова "gwar", що означає "говорити".

Вараш — місто на півночі Рівненської області, центр Вараського району та міської громади, населення якого становить понад 41 тисячу осіб (станом на 2022 рік). Як його раніше називали, дізнався "Телеграф".

Перші письмові згадки про поселення на місці сучасного Вараша датуються 1577 роком. Тоді воно називалося Гвараш. У різні періоди село фігурувало в документах як Вараж, Вараш, Варяж або Гваряж. У 1973 році на базі села Вараш було засноване сучасне місто, яке з 1984 року отримало офіційний статус міста.

Село Вараш на карті 1924 року. Фото: Вікіпедія

У радянський період місто називалося Кузнецовськ на честь М. І. Кузнецова, героя Радянського Союзу та співробітника НКВС. У 2016 році Верховна Рада ухвалила постанову про повернення історичної назви — Вараш.

Походження назви села Вараш залишається дискусійним. Існують кілька версій:

слов’янська: від "варажб" — давні волхви на Поліссі;

угорська: від "város" — сторожа, укріплене місто;

іранська: від авест. Веретрагна — бог війни та перемоги;

польсько-слов’янська: від "gwar" — шум, говір, говорити.

Архітектура міста

У місті є Рівненська АЕС, Спасо-Преображенський собор та Святомихайлівська церква, пам'ятники та палац культури ім. Лесі Українки.

Церква та собор. Фото: Телеграф

Палац культури та готель міста. Фото: Телеграф

Який вигляд має місто-супутник РАЕС Вараш. Фото: Телеграф

