Раніше на картах він був Станіслав: що це за місто України і на честь кого було назване (фото)

Кожне місто України зберігає в собі дивовижну історію, і Івано-Франківськ не стало винятком. Його часто називають "серцем Прикарпаття", але мало хто знає, як він отримав свою назву і хто був його засновником.

Чому Івано-Франківськ так називається

Чому Івано-Франківськ так називається

Івано-Франківськ знаходиться на заході України та приваблює туристів красивою архітектурою, затишними скверами та парками. Його ще називають "серцем Прикарпаття", адже тут переплітаються традиції Гуцульщини, Бойківщини, Опілля та Покуття.

Місто було засноване в 1662 році польським магнатом Анджеєм Потоцьким і отримало назву Станіславів на честь його сина Станіслава Потоцького. Вже 7 травня цього року воно отримало Магдебурзьке право, яке забезпечувало місту самоврядування.

Анджей Потоцький та його син Станіслав, Фото: Вікіпедія

Назва Станіславів зберігалася до 1772 року, коли після Першого поділу Польщі місто відійшло до Австро-Угорщини. Тоді місцева влада скоротила назву до Станіслав. У різні періоди місто належало Польщі та Австрійській імперії, а 1918 року було створено Західно-Українську Народну Республіку. Станіслав протягом січня — травня 1919 був її столицею.

Івано-Франківськ у 1915 році, Фото: Вікіпедія

У вересні 1939 року місто було зайняте радянськими військами та включене до складу Української СРСР. З 1941 по 1944 рік воно перебувало під німецькою окупацією, що сильно вплинуло на життя мешканців та культурну спадщину. Після звільнення Станіслав почав активно розвиватися, поступово перетворюючись на сучасний культурний та адміністративний центр Прикарпаття.

Патруль армії Російської імперії у Станіславові (1916), Фото: Вікіпедія

1962 року, на честь 300-річчя міста, йому надали нову назву — Івано-Франківськ, на честь великого українського поета Івана Франка, який неодноразово бував у цій місцевості, писав і читав свої твори.

Місто перейменували на Івано-Франківськ на честь письменника Івана Франка, Фото, Вікіпедія

Сьогодні Івано-Франківськ залишається важливим культурним та туристичним містом України. У ньому збереглося багато визначних пам’яток, серед яких Ратуша 1935 року — єдина в Україні, збудована у стилі модерн.

Ратуша в Івано-Франківську, Фото: pohcdn.com

