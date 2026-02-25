Там находилась важная крепость Запорожской Сечи: как раньше назывался город-спутник АЭС Пивденноукраинск

Последнее его название дерусифицировали

Пивденноукраинск – известный город-спутник атомной электростанции на Николаевщине. Это название он носит с 2024 года и оно дерусифицировано. Раньше на его месте была крепость, а рядом действовала паромная переправа и таможня.

На протяжении веков поселение меняло названия, и каждое из них отражало важные события города. "Телеграф" расскажет о городе и его названии подробнее.

Краткая история основания

Территория, на которой находится город, в XVIII веке была важным административным центром Бугогардовской паланки Войска Запорожского низового — здесь стояла крепость Гард, а рядом действовала паромная переправа через реку Южный Буг и таможня.

Карта Низового войска. Фото: википедия

Современное поселение возникло в 1976 году как Константиновка-2, во время строительства Южноукраинской АЭС. В 1987 году город получил название Южноукраинск и стал городом областного подчинения. Однако в рамках дерусификации и приведения названий в нормы украинского языка Верховная Рада приняла решение о переименовании. В феврале 2024 года город временно получил название Гард, а 9 октября 2024 года окончательно стал Пивденноукраинск.

Фонтан на АЭС в городе Пивденноукраинск. Фото: Википедия

Архитектура города

Пивденноукраинск – современный компактный город на берегу Южного Буга с населением около 40 300 человек (по состоянию на 2016 год) и развитой инфраструктурой. Расположенный рядом с Южноукраинской атомной электростанцией, он объединяет жилые кварталы советской и современной застройки, административные и культурные объекты, удобное транспортное сообщение и живописные природные ландшафты с набережной и зелеными зонами.

В городе есть два храма и одна церковь. Кроме того, расположен дворец культуры и профессиональный лицей.

Храм Христа Спасителя в Пивденноукраинске на Николаевщине. Фото: Википедия

Храм всех святых украинского народа в городе Пивденноукраинск, Николаевской области. Фото: Википедия

Церковь святых апостолов Петра и Павла в городе Пивденноукраинск, Николаевской области. Фото: Википедия

Дворец культуры в городе Пивденноукраинск, Николаевской области. Фото: Википедия

Профессиональный лицей в городе Пивденноукраинск, Николаевской области. Фото: Википедия

