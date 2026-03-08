"Динамо" зі скандалом обіграло "Полісся" (відео)

Без суддівського скандалу не обійшлося

У неділю, 8 березня, в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) було зіграно центральний матч 19-го туру. "Полісся" у Житомирі приймало київське "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" обіграло "Полісся"

У першому таймі сталося кілька спірних епізодів

Біло-сині залишилися на 4-му місці, "Полісся" — третє

Зустріч на Центральному міському стадіоні завершилася з рахунком 2:1 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок запам'ятався не лише завдяки голам, а й кількома спірними моментами у першому таймі. Наприклад, за рахунку 0:0 головний арбітр матчу Микола Балакін не зарахував гол у ворота "Динамо" через спірний фол на Володимирі Бражку у початковій фазі атаки. Крім того, за рахунку 1:1 центрбек "Динамо" Крістіан Біловар брутально зіграв у центрі поля проти Ліндона Емерллаху. В обох епізодах VAR, за який відповідав Денис Шурман, зайняв бік "Динамо".

Зазначимо, кияни пропустили першими — за "Полісся" відзначився Олексій Гуцуляк, який реалізував пенальті. "Динамівці" відповіли двічі — дубль на рахунку Матвія Пономаренка.

Повний відеоогляд матчу "Полісся" — "Динамо":

Напередодні "Динамо" пробилося до півфіналу Кубка України. Кияни у чвертьфіналі зламали опір "Інгульця".