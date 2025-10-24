"Шовковського не поважають": знаменитий футболіст заявив про демарш лідера "Динамо"

Колишній гравець киян розповів про погану ситуацію у клубі

Эксфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко назвав найбільшу проблему головного тренера Біло-синіх Олександра Шовковського. Напередодні київський клуб розгромно програв у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Самсунспору" у Туреччині з рахунком 0:3

Саленко вважає, що Шовковського не поважають гравці

Олег заявив, що Ярмоленко насправді не захворів, а просто відмовився їхати до Туреччини на матч

Відповідний коментар Саленко наводить footboom. За його словами, Шовковському не вистачає авторитету у "Динамо".

Чого не вистачає Олександру Шовковському? Авторитету. У команді його не поважають, не сприймають як наставника як головного тренера Олег Саленко

Крім того, Саленко торкнувся теми конфлікту між Шовковським і Ярмоленком. Напередодні в "Динамо" повідомили, що Андрій не потрапив у заявку на гру із "Самсунспором" через застуду. Олег упевнений, що це неправда. До речі, у день гри Ярмоленко відсвяткував день народження.

"Динамо" у цьому матчі не вистачало Ярмоленка? Можливо. Але ж він не поїхав до Туреччини. Ви думаєте, Ярмоленко справді захворів, як нам розповіли? Ні, звісно. Андрій просто не захотів брати участь у цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така зараз атмосфера у "Динамо". Олег Саленко

Відеоогляд матчу "Самсунспор" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). У 3-му ЛК турі столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У національному Кубку Біло-Сині вийшли в 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".