Рус

"Шовковського не поважають": знаменитий футболіст заявив про демарш лідера "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олег Саленко висловився про нездорову атмосферу в "Динамо" на тлі конфлікту Шовковського з Ярмоленком Новина оновлена 24 жовтня 2025, 15:46
Олег Саленко висловився про нездорову атмосферу в "Динамо" на тлі конфлікту Шовковського з Ярмоленком. Фото ФК Динамо (Київ)

Колишній гравець киян розповів про погану ситуацію у клубі

Эксфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко назвав найбільшу проблему головного тренера Біло-синіх Олександра Шовковського. Напередодні київський клуб розгромно програв у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26.

Що потрібно знати

  • "Динамо" програло "Самсунспору" у Туреччині з рахунком 0:3
  • Саленко вважає, що Шовковського не поважають гравці
  • Олег заявив, що Ярмоленко насправді не захворів, а просто відмовився їхати до Туреччини на матч

Відповідний коментар Саленко наводить footboom. За його словами, Шовковському не вистачає авторитету у "Динамо".

Чого не вистачає Олександру Шовковському? Авторитету. У команді його не поважають, не сприймають як наставника як головного тренера

Олег Саленко

Крім того, Саленко торкнувся теми конфлікту між Шовковським і Ярмоленком. Напередодні в "Динамо" повідомили, що Андрій не потрапив у заявку на гру із "Самсунспором" через застуду. Олег упевнений, що це неправда. До речі, у день гри Ярмоленко відсвяткував день народження.

"Динамо" у цьому матчі не вистачало Ярмоленка? Можливо. Але ж він не поїхав до Туреччини. Ви думаєте, Ярмоленко справді захворів, як нам розповіли? Ні, звісно. Андрій просто не захотів брати участь у цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така зараз атмосфера у "Динамо".

Олег Саленко

Відеоогляд матчу "Самсунспор" — "Динамо"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив до Ліги конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). У 3-му ЛК турі столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

У чемпіонаті України кияни перебувають на третій позиції. У національному Кубку Біло-Сині вийшли в 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #Олександр Шовковський #Андрій Ярмоленко #Олег Саленко #Ліга конференцій