Назву хочеться перегуглити, щоб переконатися, що це не жарт: що відомо про "пікантне" село в Україні

Наталія Дума
Село
Село. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Площа села трохи більша за один кілометр квадратний

Іноді назви українських сіл можуть звучати так, що мимоволі виникає бажання перевірити, чи це справді населений пункт, а не жарт із соцмереж. Так само і з цим селом на Хмельниччині, яке має власну цікаву та глибоку історію.

Йдеться про Титьків, де мешкає 515 людей, а його територія займає трохи більше одного квадратного кілометра. Тобто пройти його можна за 15 хвилин.

Точне походження назви "Титьків" у письмових джерелах не встановлене, однак дослідники припускають, що вона може походити від особового імені або прізвиська одного з перших поселенців. У багатьох українських селах назви формувалися саме від імені засновника або родини, яка проживала на цій території. Подібна традиція була поширеною на Волині та Поділлі в середньовічний період.

Автобусна зупинка у селі Титьків
Автобусна зупинка у селі Титьків. Фото: Вікіпедія

Територія навколо сучасного Титькова була заселена ще кілька століть тому, адже ця місцевість має давню історію, що сягає часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Село Титьків Україна
Клуб у селі Титьків. Фото: Вікіпедія

У 20 столітті, як і більшість українських сіл, Титьків пережив радянський період із колективізацією та створенням колгоспів. Після здобуття Україною незалежності село увійшло до системи місцевого самоврядування, а з 2015 року стало частиною новоствореної Полонської громади.

На території села є Михайлівська церква, збудована у 1878 році. Також працює пересувне відділення поштового зв’язку і навіть сільський клуб.

