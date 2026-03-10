Назву хочеться перегуглити, щоб переконатися, що це не жарт: що відомо про "пікантне" село в Україні

Площа села трохи більша за один кілометр квадратний

Іноді назви українських сіл можуть звучати так, що мимоволі виникає бажання перевірити, чи це справді населений пункт, а не жарт із соцмереж. Так само і з цим селом на Хмельниччині, яке має власну цікаву та глибоку історію.

Йдеться про Титьків, де мешкає 515 людей, а його територія займає трохи більше одного квадратного кілометра. Тобто пройти його можна за 15 хвилин.

Точне походження назви "Титьків" у письмових джерелах не встановлене, однак дослідники припускають, що вона може походити від особового імені або прізвиська одного з перших поселенців. У багатьох українських селах назви формувалися саме від імені засновника або родини, яка проживала на цій території. Подібна традиція була поширеною на Волині та Поділлі в середньовічний період.

Автобусна зупинка у селі Титьків. Фото: Вікіпедія

Територія навколо сучасного Титькова була заселена ще кілька століть тому, адже ця місцевість має давню історію, що сягає часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Клуб у селі Титьків. Фото: Вікіпедія

У 20 столітті, як і більшість українських сіл, Титьків пережив радянський період із колективізацією та створенням колгоспів. Після здобуття Україною незалежності село увійшло до системи місцевого самоврядування, а з 2015 року стало частиною новоствореної Полонської громади.

На території села є Михайлівська церква, збудована у 1878 році. Також працює пересувне відділення поштового зв’язку і навіть сільський клуб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про село, у якому народився Тарас Шевченко. Тут знаходиться будинок-музей Тараса Шевченка, де зберігаються експонати, пов’язані з дитинством та родиною поета, а також меморіальні дошки та пам’ятники.