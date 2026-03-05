"Динамо" та "Шахтар" влаштували скандал через кашу

SMM-щики українських грандів підколюють один одного

Звичайний пост в threads призвів до конфлікту між двома футбольними клубами. SMM-співробітники "Динамо" та "Шахтаря" висміяли невдачі один одного в публікації про кашу.

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зарубились в соцмережі

Кияни підкололи донеччан вильотом із Кубка України

Гірники висміяли невдачу Біло-синіх у єврокубках

Все почалося з банального питання від користувача ridkist (Віталій Данищук). У соцмережі threads він запитав, хто і що представляє, побачивши слово каша.

На публікацію відреагувало "Динамо", яке відразу підкололо "Шахтар". Біло-сині порівняли з кашею матчі Гірників.

Донеччани відразу відповіли: "Смачного", прикріпивши до відповіді відео зі станом газону на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

У Києві пожартували, що Гірники зуміли переглянути гру Кубка України з трибун. У 1/8 фіналу "Динамо" вибило "Шахтар" із турніру.

На це у "Шахтарі" запросили киян до Кракова, де Гірники зіграють із польським "Лехом" у 1/8 фіналу Ліги конференцій. "Динамівці" не змогли пройти у плей-оф єврокубка.

Біло-сині у відповідь заявили, що вболіватимуть за Гірників.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у Кубку України у 1/16 фіналу. Біло-сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1). Потім "динамівці" вибили з турніру донецький "Шахтар" (2:1). У чвертьфіналі кияни впоралися з "Інгульцем" (2:0).