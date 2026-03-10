У моделі потрапила випадково: як змінилася "Міс Україна-1995" — її не впізнати (фото)

Серед брендів, з якими співпрацювала Литовченко, був Jaguar

Влада Литовченко – відома українська модель, "Міс Україна 1995" і кандидатка історичних наук, яка сьогодні очолює Вишгородський історико-культурний заповідник. Але її шлях до цієї посади був несподівано різноманітним і яскравим – від подіумів і міжнародних зйомок до наукових досліджень і державних проєктів.

Яким був шлях моделі, ким вона працювала та як змінилась, написав "Телеграф".

Наукова діяльність

Влада Володимирівна Литовченко (Прокаєва) — народилася 7 серпня 1970 року у Броварах Київської області. З дитинства займалася музикою, закінчила Київське музичне училище ім. Глієра та Одеську консерваторію. Згодом здобула освіту в Дипломатичній академії при МЗС України, де й захистила кандидатську дисертацію з історичних наук у 2015 році.

Кар'єра моделі

Ранні роки кар’єри Влади були пов’язані з музикою та моделінгом. Вона викладала у музичній школі, працювала професійною моделлю та здобула титули "Міс Київ-1994", "Міс Україна-1995" і "Найкраща модель року-1997". У модельний бізнес Литовченко потрапила випадково — подруга умовила її піти до агентства.

Литовченко знімалася у понад 120 журналах і газетах, брала участь у відеокліпах відомих українських артистів, серед яких Михайло Поплавський, Олександр Пономарьов та Віталій Козловський.

Архівне фото моделі

Влада Литовченко на конкурсі "Міс Україна-1995"

З 1999 по 2009 рік Влада очолювала Karin Model Management Group і співпрацювала з міжнародними та українськими брендами, серед яких Київстар, Jaguar, Rosarium by DR.Sante, Soho Square та Osmany Laffita. У 2003 році стала співавторкою першого українського підручника з модельного бізнесу "Професія: модель".

Громадська діяльність та робота

Литовченко активно займається культурною та освітньою діяльністю. У 2007–2012 роках була радницею міністра з питань сім’ї, молоді та спорту, а також заснувала благодійний фонд "Обдаровані діти – майбутнє України". З 2016 року очолює Вишгородський історико-культурний заповідник, бере участь у роботі експертних рад з нематеріальної культурної спадщини та є авторкою монографій про всесвітню та нематеріальну спадщину ЮНЕСКО в Україні.

Влада Литовченко очолює Вишгородський історико-культурний заповідник.

Серед нагород та відзнак Влади – титули "Жінка III тисячоліття", "Гарний символ нації", "ELLE-Кумир", а також входження до ТОП-100 найвпливовіших та найкрасивіших жінок України.

Особисте життя

Влада має двох доньок, Маргариту та Христину. Була одружена з Ігорем Литовченком та Сергієм Прокаєвим.

Влада Литовченко з чоловіком Сергієм Прокаєвим

Влада Литовченко разом з дочками та кумою

