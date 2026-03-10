Известный украинский тренер угодил в скандал из-за рукопожатия с оккупантом

Российский специалист лично привозил помощь российским боевикам в Маруиполь

Украинский тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб пожал руку российскому коллеге из "Турана" Курбану Бердыеву после матча 23-го тура чемпионата Азербайджана. Момент попал в прямую трансляцию.

Что нужно знать

Вернидуб пожал руку Бердыеву после игры

Курбан известен тем, что незаконно посещал Мариуполь, куда он привез "гуманитарку" для российских оккупантов

Юрий воевал в составе ВСУ после начала полномасштабного вторжения РФ

После поражения со счетом 0:1 Вернидуб поздравил оппонента рукопожатием. Об этом сообщает "Телеграф".

Рукопожатие Вернидуба и Бердыева смотреть с 4:28

Бердыев известен в футбольном мире двумя победами в чемпионате России вместе с "Рубином", который он возглавлял. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично поддержал действия российских властей. В 2023 году Курбан незаконно посетил оккупированный Мариуполь, передав "гуманитарную помощь" бойцам "Эспаньолы".

Особенностью этой бригады является ее происхождение, ведь она состоит преимущественно из футбольных ультрас, среди которых обнаруживали радикальных неонацистов. В апреле 2025 года "Эспаньола" открыто заявила на своей странице в социальных сетях, что украинские гражданские являются для них "законной целью". Они подчеркнули, что "мирными жителями" они сочтут только тех, кто готов активно сотрудничать с оккупационными войсками РФ. 2 октября 2025 года "Эспаньола" прекратила свое существование.

Юрий Вернидуб/Фото: x.com/VZverov

Отметим, Вернидуб после начала полномасштабного вторжения РФ мобилизовался в ВСУ, где служил в артиллерийском подразделении. В июне 2022 года возглавил "Кривбасс", с которым проработал 3 года. В 2025 году стал главным тренером бакинского "Нефтчи", из-за чего угодил в скандал. Дело в том, что академия "Нефтчи" активно сотрудничает с российскими клубами. Сам тренер заявил, что он к этому не имеет никакого отношения.