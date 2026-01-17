Рус

І рибку з’їсти... Відомий український тренер потрапив у скандал через "роботу з Росією"

Михайло Корнілов
Юрій Вернидуб Новина оновлена 17 січня 2026, 14:35
Юрій Вернидуб. Фото t.me/neftci1937

У мережі звинувачують менеджера у лицемірстві

Головний тренер азербайджанського "Нефтчі" (Баку) українець Юрій Вернидуб прокоментував угоду між його клубом та московським "Локомотивом". За словами Вернидуба, він не має до цього жодного стосунку.

Що потрібно знати

  • Вернидуб очолив "Нефтчі"
  • Азербайджанський клуб має угоду про співпрацю з російською командою
  • Український тренер зазначив, що особисто ніяк не співпрацює із РФ

Відповідний коментар Вернидуба наводить sport.ua. Тренер зазначив, що під його керівництвом немає і не буде гравців із країни-агресора, а також він веде пресконференції українською мовою.

І тут журналісти інформацію притягнули до вух. Деякі ЗМІ розписали, що я нібито їздитиму до Москви. Це у голові не вкладається. Цей договір про співпрацю підписано між дитячими академіями. Це право клубу. Я тут до чого?

У нас у першій команді немає і не може бути жодного росіянина. І у молодіжних командах виступають лише азербайджанці. Тут я спілкуюся українською мовою, і мої слова до футболістів чи співрозмовника доносить перекладач.

Юрій Вернидуб

У мережі звинуватили тренера у лицемірстві. Один із користувачів назвав ситуацію "зашкваром", інші зазначили, що вини самого Вернидуба тут немає.

Довідка : Вернидуб — колишній футболіст і тренер. На тренерському містку працював у "Металургу" (Запоріжжя), "Зорі" (Луганськ), "Шахтарі" (Солігорськ), "Шерифі" (Тирасполь) та "Кривбасі" (Кривий Ріг). У лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ. У червні того ж року очолив "Кривбас".

Раніше повідомлялося, що збірна України отримала великі проблеми в лінії атаці перед стиковими матчами відбору на чемпіонат світу. Річ у тому, що Артем Довбик травмувався у "Ромі", а Олексій Гуцуляк посварився з керівництвом "Полісся", через що може втратити ігрову практику.

