І рибку з’їсти... Відомий український тренер потрапив у скандал через "роботу з Росією"

У мережі звинувачують менеджера у лицемірстві

Головний тренер азербайджанського "Нефтчі" (Баку) українець Юрій Вернидуб прокоментував угоду між його клубом та московським "Локомотивом". За словами Вернидуба, він не має до цього жодного стосунку.

Що потрібно знати

Вернидуб очолив "Нефтчі"

Азербайджанський клуб має угоду про співпрацю з російською командою

Український тренер зазначив, що особисто ніяк не співпрацює із РФ

Відповідний коментар Вернидуба наводить sport.ua. Тренер зазначив, що під його керівництвом немає і не буде гравців із країни-агресора, а також він веде пресконференції українською мовою.

І тут журналісти інформацію притягнули до вух. Деякі ЗМІ розписали, що я нібито їздитиму до Москви. Це у голові не вкладається. Цей договір про співпрацю підписано між дитячими академіями. Це право клубу. Я тут до чого? У нас у першій команді немає і не може бути жодного росіянина. І у молодіжних командах виступають лише азербайджанці. Тут я спілкуюся українською мовою, і мої слова до футболістів чи співрозмовника доносить перекладач. Юрій Вернидуб

У мережі звинуватили тренера у лицемірстві. Один із користувачів назвав ситуацію "зашкваром", інші зазначили, що вини самого Вернидуба тут немає.

Довідка : Вернидуб — колишній футболіст і тренер. На тренерському містку працював у "Металургу" (Запоріжжя), "Зорі" (Луганськ), "Шахтарі" (Солігорськ), "Шерифі" (Тирасполь) та "Кривбасі" (Кривий Ріг). У лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ. У червні того ж року очолив "Кривбас".

