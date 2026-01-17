І рибку з’їсти... Відомий український тренер потрапив у скандал через "роботу з Росією"
У мережі звинувачують менеджера у лицемірстві
Головний тренер азербайджанського "Нефтчі" (Баку) українець Юрій Вернидуб прокоментував угоду між його клубом та московським "Локомотивом". За словами Вернидуба, він не має до цього жодного стосунку.
Що потрібно знати
- Вернидуб очолив "Нефтчі"
- Азербайджанський клуб має угоду про співпрацю з російською командою
- Український тренер зазначив, що особисто ніяк не співпрацює із РФ
Відповідний коментар Вернидуба наводить sport.ua. Тренер зазначив, що під його керівництвом немає і не буде гравців із країни-агресора, а також він веде пресконференції українською мовою.
І тут журналісти інформацію притягнули до вух. Деякі ЗМІ розписали, що я нібито їздитиму до Москви. Це у голові не вкладається. Цей договір про співпрацю підписано між дитячими академіями. Це право клубу. Я тут до чого?
У нас у першій команді немає і не може бути жодного росіянина. І у молодіжних командах виступають лише азербайджанці. Тут я спілкуюся українською мовою, і мої слова до футболістів чи співрозмовника доносить перекладач.
У мережі звинуватили тренера у лицемірстві. Один із користувачів назвав ситуацію "зашкваром", інші зазначили, що вини самого Вернидуба тут немає.
Довідка : Вернидуб — колишній футболіст і тренер. На тренерському містку працював у "Металургу" (Запоріжжя), "Зорі" (Луганськ), "Шахтарі" (Солігорськ), "Шерифі" (Тирасполь) та "Кривбасі" (Кривий Ріг). У лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив до лав ЗСУ. У червні того ж року очолив "Кривбас".
