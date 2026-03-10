Всього за рік служби на новому місці: начальник одного з ТЦК купив авто майже за мільйон (фото)

Підполковник прийняв справи та посаду начальника ТЦК у 2024 році

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Олександр Мазніцький за час перебування на своїй посаді поновив свій автопарк. Купівля нового автомобіля коштувала йому майже мільйон гривень.

Про це свідчать дані у його щорічній декларації, опублікованій на сайті НАЗК. Так, згідно з документами, у грудні 2025 року Мазніцький придбав автомобіль BMW X3 2021 року випуску за 880 тисяч.

BMW X3 2021

Купівля відбулася майже через рік після вступу на його посаду начальника районного ТЦК і СП. Офіційний дохід начальника ТЦК за цей же період становив приблизно 520 тисяч гривень.

Декларація Олександра Мазніцького

Декларація Олександра Мазніцького

Варто зазначити, що у грудні того ж року військовий узяв в борг 840 тисяч гривень у самого себе, але це сталося через кілька днів після покупки нового авто.

До цього військовий їздив аналогічним автомобілем, але старішою моделлю (2012 року випуску) за 182 тисячі гривень.

Хто такий Мазніцький

Олександр Мазницький

Мазніцький Олександр Костянтинович народився 16 липня 1974 року у місті Іллінці Вінницької області.

У 1991-1995 роках навчався у Кам’янці-Подільському вищому військово-інженерному командному училищі.

У 2006 році звільнився з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України.

Повернувся до армії у 2015 році. До 2023 року проходив військову службу на різних посадах у системі військових комісаріатів (пізніше – ТЦК та СП) Хмельницької області.

У січні-серпні 2023 року очолював інженерну службу в одній із механізованих бригад. Після отримання висновку військово-лікарської комісії про обмежену придатність до військової служби за станом здоров’я було переведено до Кременчуцького районного ТЦК та СП та призначено начальником відділу.

1 листопада 2024 року підполковник Олександр Мазницький прийняв справи та посаду начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП і приступив до виконання обов’язків по посаді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що родина українських чиновників Лабазюк любить дорогі годинники. Проте декларувати всю свою колекцію, мабуть, не встигає. Загальна вартість колекції оцінюється близько восьми мільйонів гривень. Крім цього, сімейство в 2022 році змогло придбати квартиру всього за 100 тисяч гривень.