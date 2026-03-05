Усик потрапив у скандал через ціни на квитки

Олександр організовує благодійний вечір боксу у Києві

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) спробує себе у ролі промоутера. Український чемпіон встиг потрапити у скандал ще на стадії продажу квитків.

Річ у тому, що ціни на квитки на вечір боксу Усика у Києві відверто кусаються. Це викликало хвилю негативу у бік Олександра, передає "Телеграф".

За похід на перше шоу боксу в Києві від промоутерської компанії USYK-17 доведеться заплатити від 25 000 грн. Вечір профі-боксу під назвою "Rising Stars" пройде 21 березня у столичному Equides Club.

Ціни на квитки на шоу боксу Rising Stars

Глядачі зможуть побачити рейтинговий бій Даніеля Лапіна, володаря титулів WBO International, WBA Intercontinental та IBF Intercontinental, а також професійний дебют олімпійського чемпіона Олександра Хижняка. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть направлені на благодійність через Usyk Foundation.

Попри благодійний характер шоу, користувачі розкритикували Олександра через захмарні ціни на квитки.

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Крім того, Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.