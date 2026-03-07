Місто, народжене річкою. Як атакований росіянами Новодністровськ називався раніше

Місто розташоване на березі Дністра та саме йому завдячує своїм існуванням

Новодністровськ Чернівецької області в ніч на суботу, 7 березня, почув вибухи у ході російської атаки. Це молоде місто засноване у 1973 році та з того часу не змінювало свою назву.

Що треба знати:

Новодністровськ є "серцем" потужного енерговузла, дуже важливого для енергосистеми

Росіяни вже атакували Дністровську ГЕС — восени 2022 року туди влучила ракета

У Новодністровську проживає близько 10 з половиною тисяч людей

Як вказано на сайті "Укргідроенерго", виникнення Новодністровська тісно пов'язане із початком будівництва Дністровських ГЕС та ГАЕС у 1973 році. Тоді на межі Чернівецької, Вінницької та Хмельницької областей почали будувати важливий енергетичний об’єкт — Дністровську ГЕС (гідроелектростанцію) та Дністровську ГАЕС (гідроакумулюючу електростанцію).

А поряд швидкими темпами зростало містечко енергетиків та будівельників. Швидко зводились житлові будинки, державні будівлі, виробничі споруди. Було проведено комплекс робіт зі створення Дністровського водосховища.

Дністровська ГЕС

Коли Новодністровськ отримав свою назву

У 1975 році Новодністровськ отримав свою назву і статус селища міського типу. Назва походить від поєднання слів "новий" (нове поселення) та назви річки Дністер. Хоча назву місту дали в радянські часи, вона позбавлена ідеологічного контексту, а отже потреби у перейменуванні немає.

Саме Дністру новодністровці завдячують народженням свого міста. Непокірна річка часто завдавала шкоди повенями населеним пунктам пониззя. Щоб уникнути цього, вирішили збудувати гідроелектростанції з греблями та водосховищами, які не лише захистять міста і села від паводків, але й принесуть економічну користь країні.

Чим живе Новодністровськ зараз

Новодністровськ

Життя Новодністровська протягом всього існування тісно пов'язане з роботою ГЕС і ГАЕС, адже Дністровський гідровузол є вагомим бюджетоутворюючим підприємством регіону. Також він забезпечує місцевих мешканців робочими місцями.

Атака на Новодністровськ 7 березня — що відомо

Вночі в місті було чутно вибухи, після чого зникло світло. Поблизу Новодністровська, але за межами міста, після трьох вибухів зайнялася пожежа. Запах диму охопив місто.

