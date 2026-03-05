Біжіть за цими солодощами у "Сільпо": які 5 товарів можна "урвати" за півціни

Це чудовий шанс поповнити домашні запаси або підготувати подарунки, не витрачаючи зайвого

Магазин "Сільпо" влаштував справжнє свято для поціновувачів солодощів. Можна придбати елітні смаколики та відомі світові бренди, які зазвичай коштують чимало.

"Телеграф" підібрав 5 вигідних пропозицій. Це дозволить насолодитися преміальними смаками зі знижкою до 50%.

Топ-5 товарів за суперцінами в "Сільпо"

Паста Nutella горіхова з какао (825 г) Велика банка легендарної шоколадної пасти тепер доступна за 369 грн замість 499 грн. Ви заощаджуєте 130 грн (знижка -26%). Це ідеальний варіант для сімейних сніданків.

Цукерки Toffifee (125 г) Знамениті цукерки з лісовим горіхом, карамеллю та нугою зараз коштують лише 99,99 грн . Знижка становить рівно 50% (стара ціна — 199 грн), що робить їх однією з найвигідніших позицій у чеку.

Цукерки Pure Chocolate трюфель асорті (135 г) Для тих, хто віддає перевагу вишуканості, асорті трюфелів пропонують за 199 грн . Раніше цей набір коштував 339 грн, тож чиста економія становить 140 грн (-41%).

Шоколад молочний Milka без добавок (90 г) Класика, яка не потребує реклами. Замість 91,99 грн плитку можна забрати за 49,99 грн . Знижка -46% дозволяє взяти одразу декілька штук "про запас".

Печиво "Премія" Савоярді (200 г) Незамінний інгредієнт для домашнього тірамісу або самостійний десерт. Ціна впала більше ніж удвічі — з 144 грн до 69,99 грн (-51%).

Акційні пропозиції зазвичай діють обмежений час або до закінчення товарних запасів на полицях. Якщо ви планували побалувати себе солоденьким, варто поквапитися до найближчого супермаркету.

