Графіків відключень води не буде? Які наслідки можуть бути від обстрілів систем водопостачання

Останнім часом у публічному просторі з’являється багато повідомлень про те, що Росія може готувати удари по системах водопостачання та водовідведення, особливо у великих містах.

"Телеграф" дізнався, наскільки реальний цей сценарій та які можливі наслідки, чи варто побоюватись графіків відключень води.

Що відомо про загрозу російських ударів

Починаючи з 11 лютого в Україні почала ширитись інформація про можливий російський обстріл об'єктів водопостачання та водовідведення. Повідомлялось навіть, що однією з потенційних цілей ворога є Бортницька станція аерації під Києвом.

19 лютого колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець заявив, що РФ може бити по водопостачанню навесні та влітку. За його словами, під загрозою Київ, а також інші великі міста України.

2 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари, але основною ціллю мала бути не енергетика. За його словами, РФ мала б бити по водопостачанню та логістиці.

5 березня військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський заявив, що, у разі масованих російських атак по критичній інфраструктурі, Україна не зможе "маневрувати" водою як це вдавалось з електрикою. За його словами, захистити кожен об'єкт водоканалу силами ППО нереально, адже мерії не мають власних протиповітряних підрозділів.

Наскільки реальна загроза

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк вважає, що така загроза дійсно існує. Росіяни можуть розцінювати об'єкти водопостачання, як військову ціль.

"За інформацією нашої розвідки росіяни розглядають об'єкти водопостачання та відведення, як одні із цілей під час їхніх масованих атак на нашу інфраструктуру. І вони розглядають саме якраз міста-мільйонники для того, аби зробити життя в них і протягом літа, осені нестерпним", — сказав Нагоняк.

За його словами, росіяни намагаються бити по містах мільйонниках з кількох причин. Це робиться, аби збільшити кількість внутрішньої міграції та щоб збільшити відтік людей з України до країн Європейського Союзу.

"Вони битимуть, я думаю, і по водопостачанню, і водовідведенню, і по енергетиці, і по наших стратегічним підприємствам. Ми бачимо, що весь попередній рік і вже понад два місяці цього року вони не забувають про залізницю, як наше стратегічне підприємство. І фактично вони б'ють не лише по якихось залізничних складах, які везуть вантажі. Вони навіть по пасажирському транспорту стріляють. Тому вони будуть намагатися абсолютно різні методи застосовувати, щоб зламати українців", — наголосив Нагорняк.

На думку нардепа, системи водозабору, водоочищення, водопостачання в Україні дуже вразливі. Це зумовлено кількома факторами.

"По-перше, ми останніх років 30-40 не інвестували значні фінансові ресурси у модернізацію цієї системи, тому що останніх 35 років нашої незалежності мантра була завжди про те, що ці всі послуги мають бути дешевими. І коли підіймалось питання, яке стосувалося комунальних послуг і що вони потребують модернізації, вони потребують капітальних інвестицій, а все це має закладати в тариф. Відповідно, тема тарифу завжди вона така була дуже чутлива і політична. На ній всі покоління українських політиків, хтось собі будував на цьому рейтинги, хтось втрачав ці рейтинги", — нагадав нардеп.

За його словами, всі хочуть чути якийсь ну такі дуже обнадійливі речі про те, що енергоносії мають бути дешевими, комунальні послуги мають бути дешевими. Але це не правда.

"І теплопостачання і водопостачання. Холодне водопостачання — це окрема тема. Я вважаю, що потрібно підіймати це питання на рівні держави. По-перше, яким чином потенційно можна захистити, наші водоканали. По-друге, як взагалі вижити сьогодні водоканалам, тому що той тариф на холодне водопостачання і на водовідведення він настільки низький для водоканалів, що вони не в змозі сьогодні повноцінно функціонувати, і питання просто часу, коли почнуть банкрутіти водоканали, навіть без ворожих обстрілів по них", — пояснив Нагорняк.

Водночас нардеп зазначив, що зараз точно сказати про терміни відновлення водогонів після ударів не можливо. Оскільки такі алгоритми ще не напрацьовані.

"Складно сказати. На щастя, ми не мали такого досвіду раніше. І я сподіваюсь, що ми його і не матимемо. Я сподіваюсь, що плани Кремля, залишаться нереалізованими, або якщо і будуть такі спроби, то ми матимемо технічну можливість принаймні більшу кількість повітряних цілей збити. Тому зараз дуже складно сказати не хочу бути невігласом і давати якісь прогнози, скільки потрібно часу для того, аби відновити водопостачання в Києві або в інших українських містах. Тому що тут треба мати всю карту водопостачання міста Києва і розуміти до кінця, які ризики існують, і які шляхи вирішення цього питання можуть бути", — сказав нардеп.

Він також наголосив, що відсутність води, це критично для міста. Але ще більш критичним може бути виведення з ладу каналізаційних колекторів.

"І ворог намагався вивести з ладу наші колектори, якщо не помиляюся, у 23-му році, але на щастя нам вдалось тоді відбити ті атаки, які йшли якраз по водовідведенню міста Києва", — наголосив нардеп.

Доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп вважає, що нічого нового в таких атаках немає. Такі атаки росіяни здійснювали від початку широкомасштабного вторгнення.

"Це все ж те саме, що і останні три роки. От нічого нового. Тобто, знову будуть перебої з водою, знову перебої з електрикою. Все, залежить від роботи ППО", — сказав Прокіп.

