Вищим за всіх був Янукович, Ющенко чи Порошенко? Порівнюємо зріст шести президентів України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зріст – це не головний, але цікавий фактор
Президент України є головним обличчям країни, і його персона незмінно привертає увагу. Не менше інтересу викликає й зріст лідера держави. Цікаво, хто з шести президентів України вищий за інших?
"Телеграф" вирішив порівняти зріст президентів незалежної України. Різниця даних дивує.
У кого з президентів України найвищий зріст
Першим президентом незалежної України був Леонід Кравчук (1991–1994), його зріст становив 175 см. Проте харизма та впевненість у собі робили його візуально вищим.
Леонід Кучма, який керував країною два терміни поспіль (з 1994 по 2005 рік), був трохи вищим за Кравчука — його зріст становить 176 см.
Третім президентом став Віктор Ющенко (2005–2010) зі зростом 183 см. Він виділявся на тлі інших і справляв враження впевненого лідера.
Віктор Янукович, який втік з країни в період Революції гідності, був найвищим президентом України — його зріст становить 193 см. Це надавало йому помітної статусності та домінантності.
Зріст п’ятого президента Петра Порошенка (2014–2019) становить 184 см. Він завжди виглядав впевнено внаслідок правильної постави та статної фігури.
Чинний президент Володимир Зеленський (з 2019 року) найнижчий серед українських лідерів, його зріст становить 170 см. Але це не заважає йому гідно представляти нашу країну на міжнародній арені у найскладніший період.
"Телеграф" писав раніше, хто вищий Зеленський чи Макрон? На їхньому загальному фото помітили дивну особливість.