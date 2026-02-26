Вищим за всіх був Янукович, Ющенко чи Порошенко? Порівнюємо зріст шести президентів України

Зріст – це не головний, але цікавий фактор

Президент України є головним обличчям країни, і його персона незмінно привертає увагу. Не менше інтересу викликає й зріст лідера держави. Цікаво, хто з шести президентів України вищий за інших?

"Телеграф" вирішив порівняти зріст президентів незалежної України. Різниця даних дивує.

У кого з президентів України найвищий зріст

Першим президентом незалежної України був Леонід Кравчук (1991–1994), його зріст становив 175 см. Проте харизма та впевненість у собі робили його візуально вищим.

Леонід Кравчук, Фото: Getty Images

Леонід Кучма, який керував країною два терміни поспіль (з 1994 по 2005 рік), був трохи вищим за Кравчука — його зріст становить 176 см.

Який зріст у Леоніда Кучми Фото: Getty Images

Третім президентом став Віктор Ющенко (2005–2010) зі зростом 183 см. Він виділявся на тлі інших і справляв враження впевненого лідера.

Віктор Ющенко зріст, Фото: Getty Images

Віктор Янукович, який втік з країни в період Революції гідності, був найвищим президентом України — його зріст становить 193 см. Це надавало йому помітної статусності та домінантності.

Хто з президентів України був найвищим, Фото: Getty Images

Зріст п’ятого президента Петра Порошенка (2014–2019) становить 184 см. Він завжди виглядав впевнено внаслідок правильної постави та статної фігури.

Зріст Петра Порошенка, Фото: Getty Images

Чинний президент Володимир Зеленський (з 2019 року) найнижчий серед українських лідерів, його зріст становить 170 см. Але це не заважає йому гідно представляти нашу країну на міжнародній арені у найскладніший період.

Який зріст у Володимира Зеленського, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, хто вищий Зеленський чи Макрон? На їхньому загальному фото помітили дивну особливість.