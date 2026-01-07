Він пішов проти Бубки та насолив Росії: хто понесе прапор України на Олімпіаді

В Україні назвали першого прапороносця національної команди на найближчих Іграх

Український скелетоніст Владислав Гераскевич стане прапороносцем збірної України на Олімпійських іграх-2026 в Італії. Владислав не має великих досягнень у спорті, проте проявив себе в іншому.

Що потрібно знати

Гераскевич понесе прапор України на відкритті Олімпіади-2026

Владислав відомий своєю боротьбою проти впливу Бубки та РФ на український і міжнародний спорт

Олімпійські ігри відбудуться у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у коментарі для Champion Radio. З жіночим прапороносцем поки що не визначилися.

Ще вирішується питання, але погодився бути прапороносцем збірної України Владислав Гераскевич. У дівчат поки що визначаємося. Ми завжди обираємо найкращих, але там буде шість кластерів і церемонія відкриття проходитиме лише на деяких із них. Тому дивитимемося, які види спорту і де будуть представлені. Скоро ви все дізнаєтесь. Вадим Гутцайт

Вадим Гутцайт/Фото: facebook.com/vgytzait

Гераскевич відомий в Україні завдяки своїй боротьбі із Сергієм Бубкою. Саме Владислав першим зі спортсменів публічно виступив проти колишнього глави НОКу. Після цього у скелетоніста почалися проблеми. Спортсмена спробували прибрати з Комісії НОК та звинуватили у діях, які "не сприяють перемозі України".

2025 року Владислав своєю презентацією зумів не пустити росіян на Олімпійські ігри-2026 у бобслеї та скелетоні. У РФ його виступ оцінили як "українську провокацію".

Нагадаємо, у червні 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповідається, що фірма "Монблан", що належить колишньому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, під час повномасштабного вторгнення РФ працює на тимчасово окупованих територіях і співпрацює з загарбниками.

Пізніше стало відомо, що Бубка буде судитися с журналістами, а топові українські спортсмени підтримали його на закритому засіданні Комісії атлетів НОК (вирізки з якого опублікувала "Трибуна" — Ред.).

У серпні того ж року в Bihus Info заявили, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником, нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками. А у вересні з’явилася перша реакція Бубки на скандал. Він спростував слова журналістів.