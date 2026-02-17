Забув "кравчучку" і колоду: українці висміяли в мережі Тищенка через його "прибирання" снігу

Скандальний нардеп виглядав непереконливо

Ресторатор і народний депутат України Микола Тищенко, який одного разу намагався пропіаритися на тому, що подарував літній киянці "кравчучку", тепер вирішив "перемогти" сніг у столиці.

У мережі бурхливо обговорюють відео, де скандальний парламентар приєднався до інших місцевих жителів, які розчищали подвір’я. Він кинув пару лопат снігу, а потім сказав: "Ми переможемо навіть сніг".

Найімовірніше, на двох лопатах і закінчився його внесок у спільну справу боротьби зі снігом, з яким уже кілька днів не може впоратися місцева влада. Це помітили інтернет-користувачі, як і те, що нардеп "боровся" зі снігом на вже прибраній ділянці.

Деякі українці припустили, що вибори в Україні таки наближаються, інакше чому вони побачили Миколу Тищенка з лопатою. Декілька людей пригадали йому історію з "кравчучкою".

Інтернет-користувачі цікавилися станом здоров’я народного депутата після масового розладу шлунка, який раптово наздогнав відчутну частину Верховної Ради. Також у мережі зазначали, що Тищенко забув покласти на плече колоду, натякаючи на комуністичну пропаганду, яка так зображувала Леніна на суботнику.

Думки коментаторів щодо одягу народного обранця розділилися. Комусь здалося, що він одягнений у спецівку. Інший навпаки зазначив, що Тищенко без спеціального одягу, а головне — рукавичок. Комусь взагалі здалося, що на ньому військова форма.

Надходили пропозиції відправити нардепа до Сибіру або на антарктичну станцію Вернадського прибирати сніг. Добріша людина запропонувала йому поміняти політику на заняття блогерством, а інша майже висунула парламентаря на президента.

Українці також неодноразово згадували прізвисько Миколи Тищенка – Коля Котлета. Воно, найімовірніше, виникло через його ресторанний бізнес. Проте врешті-решт у мережі вирішили його перейменувати, замінивши Котлету на Лопату.

В обговоренні не забули мера столиці Віталія Кличка з його крилатою фразою про завтрашній день.

Хтось порівняв Тищенка з третім президентом України Віктором Ющенком, який нібито колись штовхав "Урал", що застряг, на камеру.

Раніше Верховна Рада не змогла розглянути жодного питання через відсутність голосів. Пленарне засідання було відкрито та майже одразу ж закрито. Більшість нардепів від фракції "Слуга народу", які не прийшли , нібито отруїлися в їдальні ВР за день до засідання.