Не тільки смерть Путіна: яка подія здатна розвалити Росію зсередини

На відміну від СРСР, громадяни Росії мають багато зброї на руках

"Чорним лебедем" для Російської Федерації може стати смерть не хазяїна Кремля Володимира Путіна, а очільника Чечні Рамзана Кадирова. Вона здатна спровокувати початок громадянської війни.

Такою думкою в етері "Телеграфу" поділився політтехнолог та керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Чорним лебедем" для Росії, наприклад, може бути смерть Кадирова, тому що вона багато процесів може запустити на Північному Кавказі. Тоді Росія буде захлинатися у власній громадянській війні", – сказав він.

Також в російському суспільстві вже відчувається напруження через падіння економіки.

"Не будемо забувати, що нам цікаво було б спровокувати олігархічну війну, тому що на відміну від Радянського Союзу зброї в Росії дуже багато. Є у кожного губернатора, у кожної фінансово-промислової групи фактично власна приватна армія", – зауважив Загородній.

Він додав, що там навіть можна через ЧОП (російською – частное охранное предприятие) зареєструвати на себе зброю. Багато росіян вже пройшли через сучасну війну та мають відповідний досвід.

Не треба мати автомат, зазначив експерт, достатньо дрон запустити у відповідну машину і немає губернатора.

Як повідомлялося раніше, очільник Чечні Рамзан Кадиров має великі проблеми зі здоров’ям, зокрема, у нього нібито відмовили нирки. У зв’язку із цим у Росії вже можуть обговорювати кандидатів на посаду нового керівника Чечні.

Але нещодавно у мережі з'явилось нове відео з чеченським лідером. Водночас його вигляд має багато ознак проблем зі здоров'я, а саме з сечовидільною системою та нирками.