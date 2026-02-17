Ця колонія знаходиться у будівлі спиртзаводу: тут виробляють популярний товар для готелів (фото)

Щонайменше 112 засуджених звідси вирішили стати на захист України

Роменська виправна колонія — один з пенітенціарних закладів, який раніше потрапляв до рейтингу Мін'юсту як лідер серед виправних установ максимального рівня безпеки. Високі бали отримували за персонал, умови утримання, соціально-виховну роботу.

Та пізніші перевірки показували — не все так райдужно. "Телеграф" розповість про колонію та що відомо про її стан.

Роменська виправна колонія на Сумщині була створена на території колишнього місцевого спиртзаводу в 1961 році. Щоб адаптувати його під потреби установи пішло 24 роки. Загалом в установі є сектор для повторно засуджених чоловіків, довічників, та відділення із загальними умовами тримання для тих довічно засуджених, що за 15 років за ґратами довели, що стали на шлях виправлення. Одночасно утримувати тут можуть понад 500 засуджених.

Станом на серпень 2025 року, тут утримували 101 довічно ув'язненого. Частина засуджених Роменської ВК вирішили стати на захист України — таких було щонайменше 112 чоловіків, ще 20 знаходились на цьому шляху. У колонії реалізовують пілотний проєкт "Шляхи до надії", в рамках якого засуджені працюють з психологом.

Але попри позитивні моменти є в Роменській колонії і порушення. У березні 2025 року моніторингова місія виявила — у виробничих цехах і майстернях не дотримуються базових норм охорони праці: температура не відповідає вимогам, відсутня належна вентиляція та доступ до чистого повітря. Засуджених змушують працювати довше, аніж визначено законом, а також залучають до робіт по господарству. Серед робіт — упорядкування одноразових капців, столярні роботи тощо.

