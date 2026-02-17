В "АТБ" впали ціни: що прямо зараз можна купити зі знижкою до 50%

Товари з’являються в акціях з різних причин

У мережі українських супермаркетів "АТБ" триває тиждень знижок, завдяки якому багато товарів можна купити за вигідною ціною. За зниженою ціною продаються різні види товарів — від піни до голитися до ковбаси.

"Телеграф" розповідає про 10 товарів, які можна купити в мережі "АТБ" за знижками прямо зараз (17 лютого). Добірка:

Чай (20 ф/п х 2г) Ahmad чорний – 30 гривень замість 47 (знижка 35%)

Сік 0,95 л Sandora томатний — 67 замість 93 (знижка 28%)

Філе стегна Супер філе (упаковка) — 214 замість 268 (знижка 20%)

Ковбаса 420г М’ясна крамниця/Своя лінія Губернська — 85 гривень замість 143 (знижка 40%)

Крем для гоління Arko – 42 гривні замість 68 (знижка 38%)

Гель для душу Nivea 250мл — 61 гривня замість 102 (знижка 40%)

Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривень 260 (знижка 50%)

Форель Своя лінія 180г -181 гривня замість 249 (знижка 27%)

Пельмені Левада 900г свинина/яловичина — 122 гривні замість 204 (знижка 40%)

Напій Живчик 2л — 35 гривень замість 55 (знижка 35%)

Знижки в АТБ

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді знижки відносяться до продуктів із коротким терміном придатності, проте найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

