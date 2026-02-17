Все сказане в цей день повернеться до вас утричі: що категорично заборонено робити 17 лютого

В цей день варто молитися про добробут в домі

У вівторок, 17 лютого, православні віряни та греко-католики вшановують пам'ять святої мучениці Маріянни. Також сьогодні — другий день Масляного тижня.

Маріянна жила у часи, коли християн переслідували за наказами римських імператорів. Вона відмовилася приносити жертви язичницьким богам і не зреклася Христа навіть під загрозою страти. Вона стала прикладом жіночої духовної сили, а не лише покори.

Маріянну згадують як образ жіночої сили не в сенсі гучності, а в сенсі витримки. У народній традиції цей день також пов’язували із захистом честі, доброго імені та родинної злагоди. Люди молилися святій за стійкість у випробуваннях і просили допомоги в складних рішеннях.

Традиції та прикмети 17 лютого

У народній традиції 17 лютого вважали "тихим жіночим днем". У деяких регіонах Волині та Поділля господині пекли невеликі круглі хлібці "на здоров’я родини" і молилися за злагоду в домі та захист від пліток.

сонячно і ясно 17 лютого — чекайте на ранню весну;

в цей день стоїть туман — весна буде вологою, а урожай — багатим;

сильний мороз 17 лютого — холод затягнеться ще на кілька тижнів.

Зимовий туман. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 17 лютого

починати нові стосунки або свататись — союз, започаткований в цей день, пройде через випробування ревнощами або недовірою;

позичати комусь прикраси — вони вважаються носіями жіночої енергії і дати їх у борг комусь означає "розсіяти" власну силу;

розповідати чужі таємниці — сказане цього дня повернеться утричі — або добром, або проблемами;

стригти волосся — вважається, що зрізане 17 лютого волосся "забирає терпіння".

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити у свято Масляної. Головна традиція — це частування, веселощі та походи в гості до рідних.