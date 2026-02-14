Рус

Народила чотирьох синів. Як зараз виглядає красуня-дружина видатного футболіста Андрія Шевченка

Тетяна Кармазіна
Андрій Шевченко і Крістен Пазік
47-річна американка має польське коріння

Відомий український футболіст, тренер та президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко є багатодітним батьком. Дружина-американка народила українцеві чотирьох синів.

Що потрібно знати:

  • Крістен Пазік – американська модель польського походження
  • Вона є дочкою колишнього бейсболіста клубу Міннесота Твінс
  • Разом із чоловіком вона виховує чотирьох синів і розвиває свій бізнес

Крістен Пазік — американська модель та підприємниця польського походження, родом із Міннеаполіса, штат Міннесота. Народилася 11 серпня 1978 року, зараз їй 47.

Фото: instagram.com/kristenpazik

Вона — дочка відомого у США бейсболіста Майка Пазіка, який виступав за клуб Міннесота Твінс. Після завершення ігрової кар’єри він працював тренером у нижчих бейсбольних лігах. Нині йому 76 років.

Фото: instagram.com/kristenpazik

14 липня 2004 року у Вашингтоні Крістен вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка. Минулого року подружжя відзначило опалове весілля — 21 рік спільного життя. На відміну від чоловіка, який сповідує православ’я, Пазік є католичкою. Вона щиро підтримує Україну та час від часу відвідує батьківщину чоловіка.

Фото: instagram.com/kristenpazik
Фото: instagram.com/kristenpazik
Фото: instagram.com/kristenpazik

Крістен — співвласниця сімейного бренду чоловічого одягу IKKON. Разом із сестрами Карою та Марісою вона починала з онлайн-продажів, а у 2014 році відкрила перший бутик у США.

Фото: instagram.com/kristenpazik

У родині Крістен та Андрія ростуть четверо синів: Джордан (2004), Крістіан (2006), Олександр (2012) та Райдер-Габріель (2014).

Фото: instagram.com/kristenpazik
Фото: instagram.com/kristenpazik

