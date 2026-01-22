Провела юність у Монголії і хотіла перейменувати Росію: що відомо про дружину Дмитра Корчинського

Вона була народною депутаткою восьмого скликання Верховної Ради

Дмитро Корчинський — відомий політичний та громадський діяч, який 22 січня відзначає 62-й день народження. І якщо його публічна діяльність у всіх на виду, то про особисте життя відомо не так вже й багато.

Що варто знати:

Оксана Корчинська — волонтерка та ексдепутатка, яка займалася евакуацією поранених на фронті з 2014 року

Вона вже понад 30 років є найближчою соратницею та дружиною Дмитра Корчинського

У парламенті вона прославилася ініціативою офіційно перейменувати Росію на Московію

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Дмитра Корчинського Оксану, як вона виглядає та чим займається.

Оксана Корчинська — що про неї відомо

Оксана Корчинська — не просто дружина Дмитра Корчинського, вона також громадська діячка, волонтерка та політикиня. Відомо, що вона народилася 17 листопада 1970 року, зараз їй 55 років. Частина її юності пройшла у Монголії, де батько працював інженером.

До активної громадської та політичної діяльності Корчинська займалася різними сферами бізнесу — від зйомок кліпів та моди до торгівлі бензином. У 2014 році вона стала народною депутаткою України восьмого скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Корчинська запам’яталася українцям своїм скандальним законопроектом, який подала до парламенту разом із колегою-однопартійцем Андрієм Лозовим. Вони вимагали офіційно перейменувати Росію на Московію, проте тоді ця пропозиція не знайшла підтримки у депутатів.

Крім того, Оксана Корчинська відома своєю волонтерською діяльністю. Вона була координаторкою волонтерських медичних служб добровольчих батальйонів (зокрема, "Азова" та "Шахтарська") та цивільного штабу АТО з медицини. Жінка багато часу проводила на фронті, займаючись організацією евакуації поранених.

Також вона довгий час була керівницею опікунської ради в "Охматдиті". А до політики встигла попрацювати і у медіасфері, зокрема, була віце-президенткою ТРК "Золоті ворота" та співробітницею телекомпанії "ЮТАР".

Шлюб із Дмитром Корчинським

У 2002 році Оксана дала інтерв’ю газеті "Факты и комментарии", у якому розкрила деякі деталі їхнього шлюбу з Дмитром Корчинським. На той момент вони були разом уже 13 років, а значить їхні стосунки почалися приблизно 1989 року.

Пара познайомилася наприкінці 80-х у середовищі українських дисидентів і націонал-патріотів. На той час Оксана тоді працювала у сфері медіа, а Дмитро вже був активним учасником Гельсінської групи та одним із творців УНА-УНСО. У пари в 1990 році народився єдиний син, якого назвали Данило.

У тому інтерв’ю Оксана описувала їх союз із Дмитром не як побутовий шлюб, а як союз однодумців. За її словами, вона повністю поділяє радикальні погляди чоловіка та підтримувала його поїздки до зон бойових дій за межами України.

