Рус

Провела юність у Монголії і хотіла перейменувати Росію: що відомо про дружину Дмитра Корчинського

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Оксана та Дмитро Корчинські разом понад 30 років Новина оновлена 22 січня 2026, 12:58
Оксана та Дмитро Корчинські разом понад 30 років. Фото Колаж "Телеграф"

Вона була народною депутаткою восьмого скликання Верховної Ради

Дмитро Корчинський — відомий політичний та громадський діяч, який 22 січня відзначає 62-й день народження. І якщо його публічна діяльність у всіх на виду, то про особисте життя відомо не так вже й багато.

Що варто знати:

  • Оксана Корчинська — волонтерка та ексдепутатка, яка займалася евакуацією поранених на фронті з 2014 року
  • Вона вже понад 30 років є найближчою соратницею та дружиною Дмитра Корчинського
  • У парламенті вона прославилася ініціативою офіційно перейменувати Росію на Московію

"Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Дмитра Корчинського Оксану, як вона виглядає та чим займається.

Дмитро та Оксана Корчинська фото
Дмитро та Оксана Корчинські. Фото: https://www.facebook.com/profile

Оксана Корчинська — що про неї відомо

Оксана Корчинська — не просто дружина Дмитра Корчинського, вона також громадська діячка, волонтерка та політикиня. Відомо, що вона народилася 17 листопада 1970 року, зараз їй 55 років. Частина її юності пройшла у Монголії, де батько працював інженером.

До активної громадської та політичної діяльності Корчинська займалася різними сферами бізнесу — від зйомок кліпів та моди до торгівлі бензином. У 2014 році вона стала народною депутаткою України восьмого скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Оксана Корчинська
Оксана Корчинська. Фото: https://hromadske.radio/

Корчинська запам’яталася українцям своїм скандальним законопроектом, який подала до парламенту разом із колегою-однопартійцем Андрієм Лозовим. Вони вимагали офіційно перейменувати Росію на Московію, проте тоді ця пропозиція не знайшла підтримки у депутатів.

Крім того, Оксана Корчинська відома своєю волонтерською діяльністю. Вона була координаторкою волонтерських медичних служб добровольчих батальйонів (зокрема, "Азова" та "Шахтарська") та цивільного штабу АТО з медицини. Жінка багато часу проводила на фронті, займаючись організацією евакуації поранених.

Оксана Корчинська
Оксана Корчинська. Фото: https://www.facebook.com/profile

Також вона довгий час була керівницею опікунської ради в "Охматдиті". А до політики встигла попрацювати і у медіасфері, зокрема, була віце-президенткою ТРК "Золоті ворота" та співробітницею телекомпанії "ЮТАР".

Оксана Корчинська фото
Оксана Корчинська займалася евакуацією поранених на фронті. Фото: https://www.facebook.com/profile

Шлюб із Дмитром Корчинським

У 2002 році Оксана дала інтерв’ю газеті "Факты и комментарии", у якому розкрила деякі деталі їхнього шлюбу з Дмитром Корчинським. На той момент вони були разом уже 13 років, а значить їхні стосунки почалися приблизно 1989 року.

Пара познайомилася наприкінці 80-х у середовищі українських дисидентів і націонал-патріотів. На той час Оксана тоді працювала у сфері медіа, а Дмитро вже був активним учасником Гельсінської групи та одним із творців УНА-УНСО. У пари в 1990 році народився єдиний син, якого назвали Данило.

Оксана Корчинська
Оксана Корчинська. Фото: скріншот із відео

У тому інтерв’ю Оксана описувала їх союз із Дмитром не як побутовий шлюб, а як союз однодумців. За її словами, вона повністю поділяє радикальні погляди чоловіка та підтримувала його поїздки до зон бойових дій за межами України.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був у молодості Дмитро Корчинський. Він ніби народився з вусами.

Теги:
#Політик #Дмитро Корчинський #Волонтер #Оксана Корчинська