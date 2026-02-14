Поміститься все населення Мукачева чи Броварів: чим відома найбільша в'язниця у світі

Найбільша у світі в'язниця знаходиться у Сальвадорі. Вона не вражає розмірами, натомість вражає кількістю утримуваних в ній в'язнів.

Новий пенітенціарний заклад має нейтральу назву "Центр боротьби з тероризмом". Про це пише Globo.

Тюремне місто

В'язниця збудована у 2023 році в ізольованому місці муніципалітету Теколука. Він знаходиться за 74 кілометри від столиці країни — міста Сан-Сальвадор. Цей заклад відразу охрестили "мегав'язницею".

На площі 23 гектари розташувалося ціле місто, що складається з будівель, об'єднаних у вісім блоків по 32 камери в кожному. Таким чином, найбільша в'язниця у світі вмістила 40 тисяч ув'язнених.

"Центр боротьби з тероризмом" в Сальвадорі утримує 40 тисяч в'язнів

Усі дані щодо утримання в'язнів влада не розкриває, але журналісти дійшли висновку, що при 100-відсотковій наповнюваності в'язниці на одного ув'язненого там припадає всього 0,6 м. корисної площі. За даними організації World Prison Brief, Сальвадор наразі має найбільшу кількість ув'язнених у світі відносно населення. За оцінками, у країні перебуває приблизно 65 тисяч ув'язнених, тоді як населення країни становить трохи більше 6,3 мільйона, а це означає, що близько 2% від усього населення перебуває у в'язницях.

Вулична війна

Сальвадор справді здобув собі славу найнебезпечнішої, бандитської, гангстерської, кримінальної країни планети. У 2015 році він встановив антирекорд — 105 вбивств на кожні 100 тисяч населення. Проблема цієї країни полягає у вуличних бандах, які поділили між собою не лише сам Сальвадор, а й забралися до суміжних держав. Так, банда під назвою "Мара Сальватруча" (що перекладається як "сальвадорські кочові мурахи") стала національною загрозою безпеці США. Влада країни почала масову депортацію членів "Мара Сальватруча" на батьківщину в Сальвадор. А це, спровокувало зростання рівня злочинності в країні. Справа в тому, що у "Мара Сальватруча" були конкуренти — банда Barrio 18. Вони влаштували справжню вуличну війну. Члени обох банд гинули десятками, а разом з ними поліцейські та командири армії, бізнесмени і цивільні. Почались спецоперації і до виправних закладів ринув новий потік ув'язнених, які порушили баланс між двома бандами. Сальвадором знову прокотилася хвиля вбивств, тільки цього разу тюремних.

Члени банди "Мара Сальватруча" вирізняються великою кількістю татуювань

Сильна рука

У 2015 році новий президент Сальвадора Найіб Букеле ухвалив рішення про будівництво "Центру ув'язнення терористів" в рамках реалізації президентського плану "Сильна рука", за яким поліція почала заарештовувати на вулицях людей через їх зовнішній на вигляд — наявність татуювань. Злочинність знизилася, але виникла інша проблема – в'язниці.

Мегав'язниця з суперохороною

Наявність в'язниці, яка розрахована на 40 тисч ув'язнених, не знизила проблему перенаселеності. За даними журналістів, вона заповнена майже під зав'язку. У закладі впровадили технології для покращення охорони. Це — дрони, датчики руху в коридорах та система розпізнавання облич. Доповнює електроніку електрика — колючий дріт під напругою 15 тисяч вольт по периметру і можливість пустити струм по ґратах камер, та металевій підлозі.

"Центр ув'язнення терористів" охороняє понад 1000 співробітників тюремного відомства, 800 військовослужбовців, 250 поліцейських і навіть спеціальні прикордонники, які патрулюють зовнішній периметр.

Президент Сальвадора Найіб Букеле на відкритті в'язниці

Водночас, умови утримання стали лише гіршими, ніж були у старих в'язницях. Номінально камера розрахована на 100 людей. А в ній міститься 150 в'язнів, які роблять з ганчір'я підвісні ліжка або сплять по черзі. На все приміщення припадає два умивальники та два туалети. Вікон немає, стелі високі, в них проведена вентиляція. Кормлять теж не надто добре: маїсові коржики, бобове пюре, іноді м'ясо і риба.

В таких умовах утримуються в'язні в Сальвадорі

Побачення скасовані, судові засідання відбуваються виключно у стінах закладу, доступ адвокатів дуже обмежений. Жодних передач з волі, навіть раз на рік. Організувати щоденні прогулянки 40 тисяч людей за умов тісного простору просто неможливо. Тому охорона виводить ув'язнених на відкриті майданчики раз на тиждень, де процес стає схожий на військову операцію: по периметру вишиковуються військові в шоломах з палицями та пластиковими щитами, наводяться в повну готовність потужні водомети, а ув'язнені до місця прогулянки і назад пересуваються лише бігом з напівзігнутою спиною.

Так виглядає прогуляка ув'язнених в мегав'язниці

Надзвичайні заходи

І такий режим введено стосовно всіх 40 тисяч ув'язнених. Сальвадорські правозахисники нажахані, на президента Букелі падають критики, але він має залізний аргумент: кількість вбивств із розрахунку на 100 тисяч населення стала рекордно низькою — 7,8. Це приблизно на рівні США і в чотири рази нижче, ніж у сусідньому Гондурасі.

Президент у 2022 році ввів надзвичайний стан та вивів на вулиці міст армійські частини. За перші два місяці дії НП у Сальвадорі заарештували 36 тисяч людей. Відпустили з них лише чотири тисячі. Неважко здогадатися про долю інших. Тому хоч і дані про наповнення "Центру ув'язнення терористів" є державною таємницею, насправді все це знають.

