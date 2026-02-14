Родила четырех сыновей. Как сейчас выглядит красотка-жена выдающегося футболиста Андрея Шевченко

47-летняя американка имеет польские корни

Известный украинский футболист, тренер и президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко является многодетным отцом. Жена-американка родила украинцу четырех сыновей.

Что нужно знать:

Кристен Пазик — американская модель польского происхождения

Она является дочерью бывшего бейсболиста клуба Миннесота Твинс

Вместе с мужем она воспитывает четверых сыновей и развивает свой бизнес

Кристен Пазик — американская модель и предпринимательница польского происхождения, родом из Миннеаполиса, штат Миннесота. Родилась 11 августа 1978 года, сейчас ей 47.

Шевченко и Пазик. Фото: instagram.com/kristenpazik

Она — дочь известного в США бейсболиста Майка Пазика, выступавшего за клуб Миннесота Твинс. После завершения игровой карьеры он работал тренером в низших бейсбольных лигах. Сейчас ему 76 лет.

Кристен с отцом. Фото: instagram.com/kristenpazik

14 июля 2004 года в Вашингтоне Кристен вышла замуж за украинского футболиста Андрея Шевченко. В прошлом году супруги отметили опаловую свадьбу — 21 год совместной жизни. В отличие от мужа, исповедующего православие, Пазик является католичкой. Она искренне поддерживает Украину и время от времени посещает родину супруга.

Кристен — совладелица семейного бренда мужской одежды IKKON. Вместе с сестрами Карой и Марисой она начинала с онлайн-продаж, а в 2014 году открыла первый бутик в США.

Кристен Пазик (посередине) с сестрами. Фото: instagram.com/kristenpazik

В семье Кристен и Андрея растут четверо сыновей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

Супруги со старшими сыновьями. Фото: instagram.com/kristenpazik

Андрей Шевченко с детьми. Фото: instagram.com/kristenpazik

