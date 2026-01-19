Народила трьох дітей. Як виглядає дружина скандального боксера Василя Ломаченка

Він зустрів своє кохання завдяки мамі у 10 років

Український боксер Василь Ломаченко, відомий своїми проросійськими поглядами, давно покинув бокс. Всі радощі та печалі він ділить зі своєю дружиною, з якою познайомився ще у десятирічному віці.

Що потрібно знати:

Олена Ломаченко — колишня спортсменка, майстер спорту з акробатики

Вона знайома з Василем Ломаченком з дитинства

У травні 2025 року у боксера народилася третя дитина, подробиці про яку невідомі

Інформації про Олену Ломаченко небагато. Вона не веде соціальні мережі та воліє не ділитися подробицями особистого життя зі сторонніми.

Олена та Василь Ломаченко

Олена (у дівочості Жорняк), як і Василь Ломаченко, народилася у Білгороді-Дністровському на Одещині. У юності вона досягла серйозних успіхів у спортивній акробатиці: стала майстром спорту та здобула срібну медаль чемпіонату Європи.

Майбутнє подружжя познайомилося ще дітьми — їм було по 10 років, коли вони зустрілися у спортзалі. Тоді Олену тренувала мати Василя, український наставник Тетяна Ломаченко. Їхні стосунки переросли в роман вже під час навчання у педагогічному училищі.

Олена майстром спорту швидше стала, тому що акробатика молодший вид спорту. Вона вступила туди (в училище — ред.) вже зі званням та регаліями, отримувала зарплату, адже вона була у збірній України. А Вася, вигравши чемпіонат світу, здобувши путівку на Олімпіаду, підтягнувся пізніше до її звань Тетяна Ломаченко

Тетяна Ломаченко та Олена в юності (праворуч)

Після олімпійського тріумфу 2008 року Ломаченко та Олена зіграли скромне весілля. 2011 року в сім’ї народився син Анатолій, хрещеним якого став близький друг Василя — Олександр Усик, а через два роки з’явилася дочка Вікторія. Син, як і батько, захопився боксом, а дочка продовжує спортивну династію матері, займаючись гімнастикою.

У травні 2025 року стало відомо, що скандальний боксер став батьком утретє. Про це тоді розповів американський промоутер Боб Арум. Сам спортсмен ніяк не відреагував на новину про народження третьої дитини – ні публічно, ні у соціальних мережах. Ні стать дитини, ні ім’я — так само невідомі. Його акаунт в Instagram залишається недоступним для користувачів з України.

Ломаченко із сином та батьком Анатолієм. Фото: facebook.com/VasylLomachenko

