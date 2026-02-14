Багато годин без світла і ось чому: в YASNO пояснили черговість відключень у графіках

Наразі змінити графіки відключень в Україні майже нереально

Українці стикаються з ситуаціями, коли графіки відключень хаотичні та не збігаються з реальністю, а відключення тривають набагато довше, ніж вказують енергетики. У зв'язку з цим виникає питання, чи можуть бути інші графіки, коли, наприклад, світло вмикається на 1 годину, через кожні 3 години.

Енергетики завжди намагаються розподіляти електроенергію збалансовано для всіх користувачів. Про це генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів Bihus.Info.

Що треба знати:

Електроенергію не можна накопичити на майбутнє

Графіки складаються з урахуванням прогнозу споживання електроенергії

Енергетики намагаються складати збалансовані графіки для кожної з ліній споживачів

"Тому що світла більше немає. Наприклад, воду чи газ, або інші комунальні послуги можна якось зберігати. Якщо їх не споживати, вони залишаються у сховищах. А, як це працює у сфері енергозабезпечення. Загалом, електроенергії генерується рівно стільки, скільки необхідно на конкретну хвилину і рівно стільки, скільки споживається", — сказав Коваленко.

У випадку, якщо енергії не вистачає і немає можливості фізично її передати, систему неможливо вимикати і вимикати кожні 20 хвилин. Такі "гойдалки" просто виведуть з ладу всю мережу.

"Тому, мережі намагаються зрозуміти та спрогнозувати подальші потреби в енергозабезпеченні абонентів. Вони намагаються скласти для всіх більш-менш збалансовані графіки, щоб впродовж кількох днів, умовно було світла у всіх однаково. Тобто, спробувати досягнути балансу споживання. Може бути так, що вдень у всіх не буде відключень чітко за графіком. Скоріше всього є певні відхилення і сьогодні у якоїсь лінії буде трішки більше світла, ніж в іншої. А на наступний день буде навпаки", — розповів Коваленко.

Сергій Коваленко. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу знадобиться Україні, щоб відновити енергетику. На думку нардепа Сергія Нагорняка, на це може піти не один рік.