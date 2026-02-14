Рус

Багато годин без світла і ось чому: в YASNO пояснили черговість відключень у графіках

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сергій Коваленко Новина оновлена 14 лютого 2026, 21:38
Сергій Коваленко. Фото Колаж "Телеграфу"

Наразі змінити графіки відключень в Україні майже нереально

Українці стикаються з ситуаціями, коли графіки відключень хаотичні та не збігаються з реальністю, а відключення тривають набагато довше, ніж вказують енергетики. У зв'язку з цим виникає питання, чи можуть бути інші графіки, коли, наприклад, світло вмикається на 1 годину, через кожні 3 години.

Енергетики завжди намагаються розподіляти електроенергію збалансовано для всіх користувачів. Про це генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко розповів Bihus.Info.

Що треба знати:

  • Електроенергію не можна накопичити на майбутнє
  • Графіки складаються з урахуванням прогнозу споживання електроенергії
  • Енергетики намагаються складати збалансовані графіки для кожної з ліній споживачів

"Тому що світла більше немає. Наприклад, воду чи газ, або інші комунальні послуги можна якось зберігати. Якщо їх не споживати, вони залишаються у сховищах. А, як це працює у сфері енергозабезпечення. Загалом, електроенергії генерується рівно стільки, скільки необхідно на конкретну хвилину і рівно стільки, скільки споживається", — сказав Коваленко.

У випадку, якщо енергії не вистачає і немає можливості фізично її передати, систему неможливо вимикати і вимикати кожні 20 хвилин. Такі "гойдалки" просто виведуть з ладу всю мережу.

"Тому, мережі намагаються зрозуміти та спрогнозувати подальші потреби в енергозабезпеченні абонентів. Вони намагаються скласти для всіх більш-менш збалансовані графіки, щоб впродовж кількох днів, умовно було світла у всіх однаково. Тобто, спробувати досягнути балансу споживання. Може бути так, що вдень у всіх не буде відключень чітко за графіком. Скоріше всього є певні відхилення і сьогодні у якоїсь лінії буде трішки більше світла, ніж в іншої. А на наступний день буде навпаки", — розповів Коваленко.

Сергій Коваленко
Сергій Коваленко. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу знадобиться Україні, щоб відновити енергетику. На думку нардепа Сергія Нагорняка, на це може піти не один рік.

Теги:
#Енергетика #Відключення #Ясно #Графіки відключень #Сергій Коваленко