Росіяни точно не здогадаються. Яке українське слово не можливо перекласти на інші мови

Найчастіше це слово вказує на граничну межу ризику або складності

В українській мові є безліч самобутніх та неповторних слів, які неможливо перекласти на жодну мову. Серед таких і слово "карколомний".

Прикметно, що росіяни не зможуть його зрозуміти, бо в їх мові немає точного відповідника. "Телеграф" розповість про значення цього слова, а також, в яких випадках його використовують.

Що значить це слово

В тлумачних словниках вказано, що слово "карк" має слов’янське походження і означає задню частину шиї у тварини чи людини. Таким чином, прикметник "карколомний" означає — дуже небезпечний, через який можна зламати карк, тобто шию.

В літературі воно зустрічається доволі часто. Зокрема, у творчості багатьох українських письменників.

"Напружившись, вона зробила карколомний стрибок, потрапила в самісіньку гущавину гострих тернів", (І. Смолич, 1958, 93).

"Івонко спускається першим по карколомних глиняних виступах", (І. Вільде, Повнолітні діти, 1960, 53).

Карколомний стрибок

Ще одне значення — важкий, складний для виконання, для розв'язання, або ризикований.

"Доводилося писати контрольні роботи, розв'язувати безліч карколомних теорем", (В. Собко, Біле полум'я, 1952, 26);

"На другий день рано коло спусту згромадилася ціла купа робітників.. Хотіли побачити, як справиться Микола зі своєю карколомною роботою", (І. Франко, 4955, 368).

Іван Франко

Також це слово характеризує щось, як надзвичайне. "Вона почувала себе так, наче її підхопили бурхливі хвилі життя і з карколомною швидкістю понесли кудись", (Гур., Життя., 1954, 283).

Який є відповідник у росіян

Точного слова в мові росіян, який би передавав точне значення цього прикметника, немає. Найближче за контекстом слово — "сногсшибательный". Але воно жодним чином не відображає сенс, який йому надається в українській мові.

Які є синоніми

Слово "карколомний" описує дуже складні, заплутані справи або шалену швидкість. Воно має низку синонімів — небезпечний, ризикований, запаморочливий та складний.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який відповідник слова "янтарний" є в українській мові. Він вживається на цих землях дуже давно.