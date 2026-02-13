Вибори, "мертва зона" та роль Трампа в переговорах. Головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю

"Коаліція охочих" може сприяти створенню безпольотної зони в Україні

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий провести вибори та не чіпляється за владу. Але не слід забувати, що переобрання лідера країни вимагає агресор, а не народ України.

Про це голова держави заявив в новому інтерв'ю The Atlantic. "Телеграф" зібрав головні тези президента, які торкнулись не тільки переговорів та війни з Росією.

Головні заяви Зеленського:

Я не чіпляюся за владу. Я готовий провести вибори, але для цього потрібна безпека. Гарантії безпеки, припинення вогню.

але для цього потрібна безпека. Гарантії безпеки, припинення вогню. РФ ініціює вибори під час війни, щоб позбутися мене. Вони вирішили, що це найпростіший і найшвидший спосіб. Тому я вважаю, що ідея проведення виборів під час війни — це насамперед російська позиція.

Україна не програє. І я думаю, що адміністрація президента Трампа це зрозуміла. Можливо, для них це стало несподіванкою, бо російська пропаганда активно працює й на них .

І я думаю, що адміністрація президента Трампа це зрозуміла. Можливо, для них це стало несподіванкою, бо російська пропаганда активно працює й на них Нещодавно ми підрахували: один кілометр окупованої української землі коштує Росії 170 втрат — убитих або важко поранених, які вже не повернуться на фронт. У нас є всі докази. Говорити, що за останні 6 місяців вони десь перемагають? Ні.

Росіяни мають залишити всю нашу територію. Зараз це неможливо. Але якщо говорити про лінію розмежування, яка не проходитиме через міста, хтось має відійти. У степу це можливо. У місті — це нонсенс. Якщо ми підемо, це буде мертва зона.

Пропозиції про "вільну економічну зону" для нас означають просто віддати нашу територію. У цьому немає справедливості.

Немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між РФ й Україною. Це найбільша сухопутна війна за десятиліття. Для його спадщини це номер один.

Це найбільша сухопутна війна за десятиліття. Для його спадщини це номер один. "Коаліція охочих" могла б тримати літаки на кордоні України, готові збивати повітряні цілі. Це одна з пропозицій для створення безпольотної зони.

Мій заклик до зустрічі з Путіним — це не про емоції. Це про завершення війни. Лише лідери можуть говорити про найскладніші питання — території. Наша розмова має бути максимально відкритою й спрямованою на те, щоб війна не повторилась.

Будь-які угоди мають бути підписані президентами й ратифіковані парламентом або через референдум. Наш народ пройшов через війну — вони заслуговують сказати "так" або "ні".

Якщо Трамп вийде з процесу, це буде погано. Росія втратить мотивацію демонструвати готовність. З американцями завершити війну легше, бо вони можуть змусити РФ. Я думаю, що сьогодні лише Трамп здатен це зробити.

