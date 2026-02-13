Вибори, "мертва зона" та роль Трампа в переговорах. Головні заяви Зеленського з нового інтерв’ю
-
-
Читать на русском
"Коаліція охочих" може сприяти створенню безпольотної зони в Україні
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий провести вибори та не чіпляється за владу. Але не слід забувати, що переобрання лідера країни вимагає агресор, а не народ України.
Про це голова держави заявив в новому інтерв'ю The Atlantic. "Телеграф" зібрав головні тези президента, які торкнулись не тільки переговорів та війни з Росією.
Головні заяви Зеленського:
- Я не чіпляюся за владу. Я готовий провести вибори, але для цього потрібна безпека. Гарантії безпеки, припинення вогню.
- РФ ініціює вибори під час війни, щоб позбутися мене. Вони вирішили, що це найпростіший і найшвидший спосіб. Тому я вважаю, що ідея проведення виборів під час війни — це насамперед російська позиція.
- Україна не програє. І я думаю, що адміністрація президента Трампа це зрозуміла. Можливо, для них це стало несподіванкою, бо російська пропаганда активно працює й на них.
- Нещодавно ми підрахували: один кілометр окупованої української землі коштує Росії 170 втрат — убитих або важко поранених, які вже не повернуться на фронт. У нас є всі докази. Говорити, що за останні 6 місяців вони десь перемагають? Ні.
- Росіяни мають залишити всю нашу територію. Зараз це неможливо. Але якщо говорити про лінію розмежування, яка не проходитиме через міста, хтось має відійти. У степу це можливо. У місті — це нонсенс. Якщо ми підемо, це буде мертва зона.
- Пропозиції про "вільну економічну зону" для нас означають просто віддати нашу територію. У цьому немає справедливості.
- Немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між РФ й Україною. Це найбільша сухопутна війна за десятиліття. Для його спадщини це номер один.
- "Коаліція охочих" могла б тримати літаки на кордоні України, готові збивати повітряні цілі. Це одна з пропозицій для створення безпольотної зони.
- Мій заклик до зустрічі з Путіним — це не про емоції. Це про завершення війни. Лише лідери можуть говорити про найскладніші питання — території. Наша розмова має бути максимально відкритою й спрямованою на те, щоб війна не повторилась.
- Будь-які угоди мають бути підписані президентами й ратифіковані парламентом або через референдум. Наш народ пройшов через війну — вони заслуговують сказати "так" або "ні".
- Якщо Трамп вийде з процесу, це буде погано. Росія втратить мотивацію демонструвати готовність. З американцями завершити війну легше, бо вони можуть змусити РФ. Я думаю, що сьогодні лише Трамп здатен це зробити.
