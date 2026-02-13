Ви точно цього не знаєте: кришка від стаканчика для кави має секретну функцію

Вона допоможе уникнути мокрих слідів на столі, якщо використати її правильно

У побуті є чимало дрібничок, призначення яких ми не до кінця розуміємо — і саме тому не використовуємо їх на повну. Деякі речі здаються простими й очевидними, але приховують у собі додаткову функцію. Один із таких прикладів — отвір у ручці сковороди, про який ми недавно писали.

Сьогодні "Телеграф" вирішив розповісти про звичайний паперовий стаканчик для кави з пластиковою кришкою та як правильно користуватися цією парою.

Ви тримаєте його щоранку. Берете каву із собою, поспішаєте у справах і навряд чи замислюєтеся над конструкцією стакана. А тепер зверніть увагу на обідок унизу — той самий виступ по краю дна. Саме він і є ключем до маленького лайфхаку.

Якщо ви знімаєте пластикову кришку перед тим, як пити, не поспішайте її викидати. У більшості випадків вона ідеально підходить як імпровізована підставка для стакана. Обідок на дні паперового стаканчика фіксується в пазах кришки, завдяки чому стакан стоїть стабільніше, не ковзає по поверхні та не залишає вологих слідів на столі.

Це особливо зручно в офісі або вдома, коли під рукою немає окремого костера. Пластикова кришка створює додатковий бар’єр між гарячим дном і поверхнею столу, а також збирає конденсат, який зазвичай утворюється на нижній частині стакана.

Проста деталь — і жодних мокрих кругів на столі. Іноді варто лише уважніше придивитися до звичних речей, щоб відкрити для себе їхній прихований функціонал.

