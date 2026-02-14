Всесвітня батьківська субота 2026: що не можна робити 14 лютого, щоб уникнути біди

Не ігноруйте 14 лютого основних традицій та заборон

Сьогодні, 14 лютого, святкується Вселенська М'ясопусна батьківська субота — день особливого вшанування померлих близьких. Називається вона М'ясопусною, оскільки традиційно відзначається за тиждень до початку Великого посту.

У 2026 році це перша батьківська субота. М'ясопусною її називають тому, що це остання субота перед періодом, коли віряни відмовляються від м’яса у рамках підготовки до посту.

Цього дня поминають не лише померлих близьких та родичів, а й моляться за порятунок душі всіх християн, тому вона має статус Вселенської.

Що можна робити 14 лютого:

Потрібно відвідати храм, поставити свічки за упокій і подати записку за упокій;

Можна сходити на цвинтар і навести лад на могилах родичів;

Цього дня варто робити більше добрих справ і допомагати нужденним;

Увечері слід зібрати за столом і згадати померлих, сказати про них якнайбільше гарних слів, але не варто занурюватися в смуток.

Що можна і не можна робити в М’ясопустну батьківську суботу

Що не можна робити 14 лютого:

Не варто перетворювати поминання померлих на галасливе застілля, щоб не образити пам’ять померлих і не оскверняти духовне значення цього дня;

Не слід розпивати спиртні напої, особливо на цвинтарі, а також залишати на могилах їжу — печиво та цукерки краще віддати іншим відвідувачам або нужденним;

Гучні розмови, сміх, музика та будь-які розваги заборонені, тому що відволікають від молитви й заважають зосередитися на духовній пам’яті померлих;

Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки, виявляти роздратування чи злість, тому що негативні емоції можуть залучити біди та неприємності.

