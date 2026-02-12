Рус

Рух опору ССО ЗСУ представив унікальний календар-довідник на 2026 рік

Дмитро Романов
Читать на русском
Новина оновлена 12 лютого 2026, 21:35

"В цій екзистенційній війні ми ведемо літопис власної витривалості, де 2026 рік стає роком нових звершень. Відлік календаря символічно розпочинається з 24 лютого — дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців окупаційним військам" — зазначили в ССО.

Що нового у цьогорічному виданні календаря, присвяченого Руху опору?

  • Вперше до календаря додали перелік важливих державних свят та пам’ятних днів, які нагадують про тяглість нашої боротьби та ідентичність, яку ми захищаємо щодня.
  • На кожній сторінці — QR-код, що веде на відео з історіями спротиву та унікальними кадрами операцій.

Завантажуйте онлайн-примірник за посиланням (українською та англійською мовами).

Долучайтеся до Руху опору ССО ЗСУ на сайті opir.org.ua.

Публікації на ресурсах пресслужби Сил спеціальних операцій:

Скриншоти змісту календаря у форматі .png: https://fex.net/uk/s/mldeokm

Додатково: Ініціативу також підтримав львівський художник Михайло Скоп, який створив лімітований авторський календар "12 сторінок — 12 українських міст-символів спротиву". До видання увійшли цитати з автографами відомих українських музикантів: Альберта Цукренка (гурт "ХЗВ"), Сергія Жадана ("Жадан і Собаки"), Павла Крахмальова ("Брати Гадюкіни") та Павла Гоца (Nazva). Такий календар можна виграти за донат на підтримку Асоціації ветеранів Сил спеціальних операцій України.

Джерело: публікація у Facebook / Михайло Скоп

