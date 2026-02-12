Рух опору ССО ЗСУ представив унікальний календар-довідник на 2026 рік

"В цій екзистенційній війні ми ведемо літопис власної витривалості, де 2026 рік стає роком нових звершень. Відлік календаря символічно розпочинається з 24 лютого — дати початку повномасштабного й тотального спротиву українців окупаційним військам" — зазначили в ССО.

Що нового у цьогорічному виданні календаря, присвяченого Руху опору?

Вперше до календаря додали перелік важливих державних свят та пам’ятних днів, які нагадують про тяглість нашої боротьби та ідентичність, яку ми захищаємо щодня.

На кожній сторінці — QR-код, що веде на відео з історіями спротиву та унікальними кадрами операцій.

Завантажуйте онлайн-примірник за посиланням (українською та англійською мовами).

Долучайтеся до Руху опору ССО ЗСУ на сайті opir.org.ua.

Додатково: Ініціативу також підтримав львівський художник Михайло Скоп, який створив лімітований авторський календар "12 сторінок — 12 українських міст-символів спротиву". До видання увійшли цитати з автографами відомих українських музикантів: Альберта Цукренка (гурт "ХЗВ"), Сергія Жадана ("Жадан і Собаки"), Павла Крахмальова ("Брати Гадюкіни") та Павла Гоца (Nazva). Такий календар можна виграти за донат на підтримку Асоціації ветеранів Сил спеціальних операцій України.

