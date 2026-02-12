Причина не тільки в ностальгії: чому гранована склянка із СРСР досі є у вас на кухні

Деякі якості роблять її майже незамінною

Гранована радянська склянка — предмет, який складно назвати просто посудом. В українських будинках він часто стоїть десь у глибині кухонної шафи: вже не використовується щодня, але й викинути її рука не підіймається.

Чому так відбувається і що утримує цей, здавалося б, утилітарний предмет у наших будинках через десятиліття, вирішив розповісти "Телеграф".

Масове виробництво гранованих склянок почалося у СРСР у середині ХХ століття. Існує поширена версія, що промисловий дизайн класичного варіанта розробила Віра Мухіна — автор монумента "Робітник та колгоспниця". Документальних доказів її авторства форми склянки небагато, але її ім’я стійко пов’язані з історією цього предмета.

У СРСР випускалися склянки із 10, 12, 14, 16 і навіть 20 гранями. Зрештою зупинилися на найзручнішому варіанті — з 16 гранями.

Символ дитинства та сімейних традицій

Гранчак став стандартом — у їдальнях, поїздах, лікарнях, гуртожитках. Він був однаковим у Києві, Харкові чи Одесі. Для кількох поколінь українців ця склянка була частиною повсякденності.

Для багатьох гранована склянка — це не про СРСР, а про дитинство. У ній подавали компот у шкільній їдальні, наливали молоко на дачі. Такі склянки стояли й в автоматах із газованою водою. Саме тому ця посудина наповнена теплими спогадами.

Практичність, перевірена часом

Вона асоціюється з простотою та стійкістю — річчю, яка "служить десятиліттями". В епоху одноразового посуду і побутової техніки, що швидко ламається, такий предмет сприймається майже як символ надійності.

З погляду конструкції гранована склянка дійсно зручна. Грані посилюють міцність скла, зменшуючи ризик тріщин при механічних навантаженнях. Товсте скло стійке до перепадів температури, тому в нього можна наливати і окріп, і холодну воду.

Грановані склянки. Фото: Відкриті джерела

Гранована склянка як одиниця виміру

У СРСР саме цим предметом вимірювали продукти. На ринку продавали насіння на "склянки". Кількість продуктів у рецептах вказували не в грамах чи мілілітрах, а у ложках чи склянках. Природно мався на увазі гранчак, який мав точний об'єм. У деяких сім’ях гранованою склянкою досі відміряють інгредієнти для вареників або млинців.

