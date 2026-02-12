Не лише питання безпеки: Фесенко назвав головні перешкоди для виборів

Головна умова для початку виборчого процесу в Україні так і не досягнута

Найближчим часом проведення виборів в Україні неможливе. Державний апарат не готовий до цього в жодному з аспектів.

На даний час головна передумова для організації такого масштабного процесу також відсутня. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Що потрібно знати:

Для того, щоб провести вибори необхідно домогтись припинення вогню на фронті

Необхідні умови для проведення виборів наразі відсутні

Для організації процесу може знадобитись від чотирьох до шести місяців

"Я можу точно сказати, що, як мінімум, протягом пів року жодних виборів чи референдуму в Україні не буде. І не може бути ні технічно, ні організаційно, ні юридично і навіть політично. Немає жодних передумов для проведення виборів", — сказав Фесенко.

Він пояснив, що першою і головною умовою для цього повинно бути припинення вогню на фронті. Якщо не будуть зупинені бойові дії, виборів також не буде.

"Референдум може бути у випадку, якщо буде мирна угода. Яка буде винесена на референдум. На даний момент, я не бачу жодних передумов для мирної угоди найближчим часом", — підкреслив Фесенко.

За його словами, публікація американського видання про оголошення виборів 24 лютого є дуже дивною. А журналістам, які оприлюднили цю інформацію, варто ретельніше перевіряти дані своїх джерел.

"Людина, що написала цю статтю, зовсім не розуміє, як працює машина виборів в Україні. Але, найголовніше, поки продовжується війна, жодних виборів не буде", — наголосив Фесенко.

Володимир Фесенко

Він пояснив, що у найближчі шість місяців організувати виборчий процес в Україні неможливо. Навіть, якщо Росія погодиться на компроміси, і в березні буде підписана угода.

"В такому випадку виборів за 60 днів також не буде. Це просто не можливо зробити за цей строк, бо ми організаційно та юридично до цього не готові. За позицією ЦВК та парламенської робочої групи з питань проведення виборів, потрібно не менше ніж пів року після закінчення воєнного стану для підготовки виборів. А далі вже можна думати щодо дати проведення. Це може бути 60 або 90 днів", — пояснив Фесенко і додав, що на його особисту думку, для проведення виборів необхідно щонайменше 4 місяці — два на підготовку і ще два на виборчу кампанію.

