Олімпіада-2026: українські саночники борються за медалі у командній естафеті (онлайн відеотрансляція)

Синьо-жовті спробують зачепитися за медаль на Іграх

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудуться командні змагання з санного спорту. 9 країн боротимуться за медалі у командній естафеті.

Що потрібно знати

На Олімпіаді пройде командна естафета з санного спорту

У цій дисципліні беруть участь саночники-одиночники та "двійки".

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція командної естафети з санного спорту від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок заїздів о 19:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція командної естафети з санного спорту на Олімпіаді-2026

Україну в командній естафеті саночників представлять: Юліанна Туницька, Андрій Мандзій (одиначки), Ігор Гой/Назарій Качмар, Олена Стецьків/Олександра Мох (двійки).

На Іграх проходить шостий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.