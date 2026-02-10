Анна чи Ганна? Як правильно звучить ім’я в українській мові

Іноді Анни в Україні стикаються з тим, що їх переконують, наче вони Ганни

В Україні існує деяка плутанина з тим, яка версія імені є правильною — Анна чи Ганна. Але насправді питання досить глибоке, і немає однозначної відповіді на нього. "Телеграф" вирішив розповісти про нюанси.

І Анна, і Ганна, і навіть Енн, Аннет, — різні форми одного єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". Воно стало популярне в давні віки і в міру поширення по різних країнах жителі інтерпретували його на свій лад, що і стало причиною того, що з’явилося стільки різних форм.

Ім’я Ганна вважається "українською" версією імені, а також поширене у Польщі та Білорусі, проте в Україні також існує і форма імені Анна, популярніша в Росії та Болгарії.

Отже, правильною формою імені конкретної людини вважається те ім’я, яке вказано в паспорті, — а це може бути як Анна, так і Ганна. І не варто стверджувати Анні, що насправді в Україні вона Ганна.

З цією версією погоджується і мовознавець, найвідоміший вчитель України Олександр Авраменко.

