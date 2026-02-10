Світло є, а техніка згоріла: хто заплатить за наслідки стрибків напруги в Україні

За зіпсовану у результаті перепадів напруги техніки можна отримати компенсацію

Проблема якості електропостачання дедалі частіше стає предметом обговорення серед споживачів — перепади напруги, планові та аварійні відключення електроенергії поступово перетворилися на звичну реальність. У таких умовах побутова техніка значно частіше виходить з ладу, а інколи навіть може становити небезпеку для людей.

Юристка АО "Веріті Груп" Анастасія Макаренко розповіла "Телеграфу", хто несе відповідальність за пошкоджене майно та як домогтися відшкодування збитків.

Новий стандарт напруги в Україні

За рішенням державного регулятора Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, починаючи з 1 липня 2025 року, в Україні офіційно діє новий стандарт напруги в електромережах — 230 В. При цьому допустимі відхилення становлять від 207 до 253 В, тобто ±10% від норми. Більшість сучасної побутової техніки розрахована на роботу в межах приблизно 200–250 В, тому незначні коливання напруги зазвичай не становлять для неї загрози.

Коли виникає реальна небезпека для техніки

Проблеми виникають у випадках масових або частих знеструмлень, коли після відновлення подачі електроенергії в мережі з’являються різкі стрибки напруги. Якщо такі коливання виходять за межі встановлених норм, техніка може серйозно пошкодитися, а при напрузі понад 270 В — миттєво вийти з ладу.

Право споживача на компенсацію

Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії споживач має право:

на компенсацію , що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання

, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання умов договорів, укладених на ринку електричної енергії.

Хто несе відповідальність

Першим кроком у подібній ситуації є з’ясування, хто саме відповідальний за аварію або перепад напруги. Якщо порушення в роботі електромережі сталося на внутрішньобудинковій ділянці, відповідальність покладається на організацію, якій ця мережа належить. Зазвичай це житлово-експлуатаційні підприємства, що обслуговують багатоквартирні будинки.

У випадку, коли аварія або перепад напруги відбулися поза межами внутрішніх мереж будинку, відповідальним є постачальник електроенергії — відповідне міське чи обласне енергетичне підприємство.

Фіксація факту порушення

За можливості варто одразу викликати аварійну службу, адже факт її виїзду може слугувати додатковим доказом наявності нестандартної ситуації в електромережі.

Технічний висновок і експертиза

Наступним кроком є звернення до авторизованого сервісного центру або ремонтної майстерні для отримання письмового технічного висновку. У такому документі має бути чітко зазначено причину поломки (наприклад, стрибок напруги) та описано характер пошкоджень. За потреби можна замовити товарознавчу експертизу, яка встановить не лише причину несправності, а й вартість ремонту або заміни техніки.

Претензія до енергопостачальника

Подальші дії полягають у підготовці письмової претензії на ім’я керівника енергопостачальної компанії. До неї доцільно долучити копії паспорта, договору про надання послуг, актів із сервісного центру та квитанцій, що підтверджують понесені витрати. Відповідь на претензію має бути надана протягом 30 календарних днів.

Скарга та звернення до суду

У разі відмови енергопостачальника у задоволенні вимог (що на практиці трапляється доволі часто) доцільно звернутися зі скаргою до НКРЕКП. Як правило, після втручання регулятора позиція компаній стає більш конструктивною.

Якщо ж у компенсації відмовлено або звернення залишено без відповіді, наступним кроком є звернення до суду. Хоча судовий розгляд може бути тривалим, суди нерідко стають на бік споживачів за наявності належних доказів. У разі позитивного рішення можна стягнути не лише вартість ремонту чи зіпсованої техніки, а й витрати на експертизу та інші судові витрати.

При цьому споживачі звільняються від сплати судового збору у справах про відшкодування шкоди, завданої неякісними послугами з електропостачання.

Отже, у разі пошкодження побутової техніки внаслідок перепадів напруги або відключень електроенергії важливо діяти послідовно: зафіксувати факт порушення, встановити відповідальну сторону, зібрати докази та, за необхідності, відстоювати свої права в судовому порядку.

